Menjelang Nataru Harga Bawang Merah Naik Rp8.000 per Kg

MENJELANG perayaan Natal dan Tahun Baru, harga sejumlah kebutuhan pokok seperti bawang merah, canai keriting dan tomat naik. Terutama harga bawang merah yabg naik Rp8.000 kg. Kenaikan harga sejumlah kebutuhan tersebut terpantau saat Wakil Gubernur Babel, Abdul Fatah dan Wakapolda Babel, Kombes Slamet HS berserta Fokomida melakukan sidak ke sejumlah pasar tradisional di Kota Pangkalpinang, Selasa (24/12/2019).

"Secara keseluruhan terpantau di Pasar Pagi dan Pasar Pembangunan Pangkalpinang stabil. Tapi ada beberapa kebutuhan pokok yang naik," kata Abdul Fatah disela-sela pemantauan bahan pokok di Pasar Pembangunan Pangkalpinang.

Ia menyebutkan harga bawang merah dari Rp36.000 per kg menjadi Rp44.000per kg. Begitu juga dengan cabai kriting dari Rp40.000 per kg menjadi Rp44.000 per kg. Sedangkan tomat dari Rp8.000 per kg menjadi Rp14.000 per kg.

"Dengan kenaikan ini, kita akan berkoodinasi dengan distributor untuk mengetahui apa penyebab naiknya. Saya rasa ini karena musim tanam bawang merah baru mulai," ujarnya.

Kombes Slamet HS mengaku sidak atau pantauan harga bahan pokok untuk memastikan stok dan harga di pasar yang dinilai cukup stabil.

"Daging sapi Rp120.000 per kg, daging ayam Rp32.000 per kg, cabai rawit Rp50.000 per kg. Alhamdulillah masih stabil. Kita harapkan ini bertahan terus hingga akhir tahun," kata Slamet. (OL-3)