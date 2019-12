Film Animasi Will Smith dan Tom Holland Rilis Saat Natal

BERTEPATAN dengan hari natal, 20th Century Fox dan Blue Sky Studio akan merilis film animasi anyar "Spies in Disguise". Film komedi animasi ini menghadirkan petualangan ilmuwan muda (Walter Beckett) dan agen rahasia (Lance Sterling) yang berubah menjadi burung merpati.

Berada di balik suara dua tokoh utama itu adalah nama besar Hollywood, yakni Will Smith dan Tom Holland. Smith yang diantaranya membintangi "Men in Black", "Ali", dan "The Pursuit of Happyness" mengisi suara Sterling. Tokoh ini merupakan agen rahasia terbaik di kantor The Agency. Sementara Holland yang terkenal sebagai Spiderman, mengisi suara Beckett seorang ilmuwan yang terobsesi untuk membuat senjata yang ampuh namun tidak berbahaya.

Suatu hari, Sterling dituduh telah mencuri senjata canggih yang seharusnya ia serahkan kepada 'The Agency' yang membuatnya dikejar layaknya seorang buronan. Ia tak punya pilihan dan terpaksa harus bekerjasama dengan Walter dan menggunakan penemuan uniknya yang akhirnya mengubah wujudnya menjadi burung merpati.

Film "Spies in Disguise" ini mengadaptasi film animasi Pigeon: Impossible (2009) karya Lucas Martell. Dalam film kali ini, nahkoda berada di tangan Troy Quane dan Nick Bruno.

Keseruan petualangan Lance dan Walter ini dikemas penuh aksi yang tak terduga dan mengundang tawa. Tidak hanya menghadirkan kisah yang seru dan unik, "Spies in Disguise" juga mengangkat kisah persahabatan antara dua orang yang memiliki kepribadian berbeda.

Film ini sangat tepat untuk mengisi waktu liburan keluarga karena semua dikemas dalam gaya yang berbeda dari film animasi pada umumnya.

Selain melibatkan Will Smith dan Tom Holland, sederet aktor papan atas Hollywood juga turut membintangi proyek film ini diantara adalah Rashida Jones, Ben Mendelsohn, Rachel Brosnahan, Karen Gillan, DJ Khaled, dan Masi Oka. (M-1)