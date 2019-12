Ivanka Trump Tidak Ambil Pusing dengan Pemakzulan sang Ayah

KELUARGA Trump kini tengah disorot sebagian warga Amerika Serikat. Itu karena Presiden Donald Trump telah resmi dimakzulkan (impeached) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS, Rabu (18/12).

Salah satu anggota keluarga Trump yang dicari banyak orang ialah Ivanka Trump, 38, anak sulung Donald Trump, dan Ivana Trump, yang kini menjabat sebagai penasihat senior Gedung Putih.

Banyak orang ingin mengetahui bagaimana reaksi Ivanka terhadap pemakzulan ayahnya itu. Sedih, reaktif, bersuara lantang, atau seperti apa yang akan ditunjukkan Ivanka.

Namun, yang terjadi ternyata sikap Ivanka dingin, biasa-biasa saja dalam menghadapi prahara politik yang tengah melanda ayahnya tersebut.

Hal itu bisa disimak saat dia diwawancarai dalam program Face the Nation yang disiarkan di CBS Evening News dengan Norah O’Donnell, Kamis malam, dan di CBS This Morning Friday.

Pada kesempatan itu, Ivanka sama sekali tidak meluapkan perasaannya dan hanya mengatakan bahwa ayahnya bahkan tidak merasa seperti sedang dimakzulkan.

“Jadi, Anda tahu, saya pikir dia melihatnya seperti apa adanya, yang sebenarnya hanyalah politik partisan belaka,” ujarnya. Bahkan, Ivanka mengaku bahwa ayahnya seperti ‘diberi energi’ dari kecaman oleh Kongres.

Tidak itu saja, sehari setelah pemakzulan sang ayah, secara mengejutkan di Twitter Ivanka tidak ada cicitan tentang peristiwa yang menyedot perhatian masyarakat AS dan dunia itu. Mantan peragawati ini justru membahas sesuatu yang sama sekali tidak berkaitan dengan peristiwa bersejarah di AS itu.

Dalam unggahannya, Ivanka membagikan dua foto dirinya bersama sang ayah dan sejumlah advokat. Di keterangannya dia mengapresiasi Presiden AS itu karena membantu siswa berpenghasilan rendah untuk mendaftar ke perguruan tinggi, serta mendanai Historically Black Colleges and Universities (HBCUs).

Di akun Twitternya, @IvankaTrump, dia menulis, ’I am proud to have worked with President Trump and Congress to secure permanent funding for Historically Black Colleges and Minority Serving Institutions. The Future Act also simplifies #FAFSA for the 20 million American families who fill it out each year.

Pernyataan Ivanka yang acuh tak acuh terhadap pemberitaan yang tidak disukainya seperti itu bukan kali pertama dia tunjukkan. Sebelumnya, perempuan yang juga dikenal dengan kecantikannya itu telah menghindari berkomentar ketika ayahnya dituduh bersikap rasial saat masa awal-awal berkantor di Gedung Putih.

Ivanka pun mengunggah foto kunjungannya ke Pantai ­Gading ketika laporan penyelidikan Mueller dirilis. Berikutnya pada 25 September, sehari setelah Ketua DPR Nancy Pelosi pertama kali mengumumkan penyelidikan pemakzulan sang ayah, Ivanka hanya membagikan foto ayahnya dengan tulisan, ‘Terima kasih, Tuan Presiden!’

Jadi, tidak mengherankan jika putri pertama Donald Trump ini juga tidak ingin membahas kabar impeachment ini yang pada pertengahan Januari 2020 prosesnya sudah ada di Kongres AS. (H-1)