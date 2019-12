Hadapi Chelsea, Maourinho Pastikan tak Terjebak Masa Lalu

TOTTENHAM Hotspur akan berua Chelsea di pekan ke-17 Liga Primer Inggris, Minggu (22/12) malam WIB> Laga itu akan jadi nostalgia manajer Tottenham Hotspur, Jose Mourinho.

Namun, the special one memastikan, ia akan memperlakukan laga kontra Chelsea seperti laga lainnya yang dihadapi Hotspur. Ia mengaku tak terbebani dengan masa lalunya bersama the Blues.

"Ini bukan tentang apa yang saya berikan ke mantan klub, ini tentang apa yang bisa saya berikan kepada klub saya. Jadi, bagi saya, hanya ada satu klub. Klub saya. Tottenham. Bagi saya berhadapan dengan Chelsea sama dengan bermain melawan Arsenal," ungkapnya dilansir dari laman resmi Tottenham, Jumat (20/12) waktu setempat.

Rasa percaya diri Mourinho memang sangat tinggi, mengingat sejak menukangi the Lillywhite November lalu, Tottenham Hotspur berhasil mengemas hasil yang cukup bagus. Dalam tujuh pertandingan sebelumnya, Harry Kane cs hanya kalah dalam dua pertandingan melawan Manchester United dan Bayern Muenchen.

Itu mnejadi modal utama Tottenham Hotspur berhadapan engan Chelsea yang kini bertengger di peringkat 4 Liga Primer.

"Bagi saya pertandingan ini akan sangat mudah secara emosional. Meskipun dari sisi kualitas mungkin akan sulit melihat Chelsea yang sekarang," lanjut Mourinho.

Sebaliknya, Chelsea justru minim modal positif mengingat di dua pertandingan terakhir, anak asuh Frank Lampard itu kalah dari Nournemouth dan Everton.

Meski demikian, pilihan formasi Lampard di laga nanti akan semakin beragam menyusul pulihnya sejumlah pemain depan Chelsea yang sebelumnya cedera. Diantaranya Fikayo Tomori, Ross Barkley dan Olivier Giroud.

"Kami memiliki jumlah pemain yang layak untuk diturunkan dan mereka menunjukkan hal itu ketika menjalani latihan. Para pemain berusaha untuk menunjukkan bahwa mereka ingin bermain di pertandingan besar ini," ujar Lampard dilansir dari laman resmi Chelsea.

Laga kontra Tottenham Hotspur akan menjadi pertemuan kedua Lampard dengan Mourinho sebagai manajer klub sepak bola.

"Saya senang bisa melawan Jose. Dia sangat memengaruhi perjalanan karier saya. Bertanding melawannya tahun lalu untuk Derby melawan Manchester United adalah masalah besar bagi saya. Saya akan selalu menghormati dia," pungkasnya. (OL-7)