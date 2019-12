Pochettino Nikmati Liburan dengan Main Footgolf

MENIKMATI masa luangnya usai dipecat Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino sibuk bermain footgolf, gabungan permainan sepak bola dan golf dengan cara menendang bole ke hole (lubang).

Ia bermain Footgolf di Qatar atas undangan dari Jesus Peres, mantan asistennya di Tottenham Hotspur.

Pria asal Argentina itu pun terlihat lihat memainkan footgolf dengan mampu mencetak hole in one. Pria 47 tahun itu mencetak hole in one dalam jarak 47 yard dan kemudian melakukan selebrasi layanya Cristiano Ronaldo.

"Ini (permainan) tanpa tekanan sama sekali. Saya tidak akan bisa melakukannya di pertandingan sepak bola," kata Pochettino.

Selain bermain footgolf, manajer yang pernah menangani Souhthampton dan Espanyol itu juga menyaksikan pertandingan Piala Dunia Antarklub. (Thesun/OL-7)