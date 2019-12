Antisipasi Puncak Arus Mudik Natal, Rekayasa One Way Diberlakukan

PT Jasa Marga (Persero) Tbk memberlakukan rekayasa lalu lintas (lalin) one way pagi ini atau Sabtu (21/12). Rekayasa one way ini diberlakukan mulai pukul 06.00 sampai denga pukul 18.00 WIB.

Adapun rute yang terkena rekayasa ini yakni, dari gerbang tol (GT) Cikampek Utama Km 70 Jalan Tol Jakarta-Cikampek sama dengan GT Kalikangkung Km 414 Jalan Tol Batang-Semarang.