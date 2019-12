250 Personel Korlantas Polri Jaga Arus Satu Arah di Tol TransJawa

TOL Trans-Jawa, tepatnya mulai kilometer 70 Cikampek Utama hingga kilometer 414 Kalikangkung, diberlakukan sistem satu arah one way) pada Sabtu, mulai pukul 07.00 hingga 18.00 WIB, untuk mengurai kepadatan arus kendaraan yang mudik menggunakan jalan tol

tersebut.

Untuk mengamankan jalur saat berlakunya kebijakan satu arah tersebut, Korlantas Polri menerjunkan 250 personel dari Cikampek Utama hingga Kalikangkung.

"One way dari kilometer 70 Cikatama hingga kilometer 414 Kalikangkung. Semua personel, fasilitas untuk (one way) sudah dipersiapkan sampai ke Jawa Tengahm," kata Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Istiono di Gerbang Tol Cikampek Utama, Cikampek, Jawa Barat.

One way diberlakukan karena hari ini diperkirakan menjadi puncak arus mudik liburan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020.

"Hari ini puncak arus mudik Nataru. Besok sudah normal lagi (tidak berlaku one way)," katanya.

Dengan pemberlakuan one way, pihaknya mengimbau agar pengemudi bus menggunakan jalur A (jalur kiri) Tol Trans Jawa. Sementara pengemudi kendaraan golongan I menggunakan jalur B (jalur kanan).

Sementara arus kendaraan dari Jawa Tengah yang menuju ke Jakarta diarahkan ke jalan arteri.

"Kami siapkan contraflow satu lajur untuk pertemuan arus kendaraan dari Cikampek keluar ke arteri," katanya.