Inovasi Balmer Indonesia Luncurkan Grease Kemasan Pouch

KEBUTUHAN konsumen akan perawatan otomotif yang praktis semakin tinggi. Sebab itu, PT Balmer Lawrie Indonesia (BLI), perusahaan gabungan antara PT Imani Wicaksana dan Balmer Lawrie & Co.Ltd., India, meluncurkan grease LICOM EP 3 berbentuk kemasan pouch 100 gram dan 200 gram, sebagai varian terbaru menyambut 2020.

“Kemasan pouch ini menjawab tingginya kebutuhan konsumen yang semakin praktis, dan mandiri dalam perawatan kendaraan. Maupun pelumasan berbahan dasar besi, dan baja yang ada di rumah,” ujar Takwa Fuadi Samad, Direktur PT BLI saat peluncuran grease LICOM EP 3, di Jl. Ampera Raya, Selasa (17/12).

Produk terbaru ini lanjut Takwa mempertegas komitmen berkelanjutan PT BLI, dalam memberikan pelayanan bukan hanya solusi produk, tapi juga solusi lubrikasi. Sehingga menjadi bagian terpenting dalam strategi bisnisnya.

Grease LICOM EP 3 merupakan salah satu produk PT BLI yang sebelumnya telah hadir dalam kemasan cup 450 gram. Memiliki kekentalan (konsistensi) yang sesuai standar National Lubrication Grease Institute (NLGI) Nomor 3.

Dikatakan Takwa, produk dengan Lithium Complex (LICOM) ini termasuk grease tahan panas, titik leleh (melting point) nya sebesar 260`C. Dan rekomendasi operasi hingga temperatur 160`C.

“Grease LICOM EP 3 juga memiliki Extreem Pressure (EP) additive, untuk aplikasi beban berat, dan tahan uji 4 ball weld load hingga 315 Kg,” sergahnya.

Varian dengan kemasan terbaru ini bisa dipakai untuk beragam aplikasi pada kendaraan. Misalnya pada motor, yang digunakan untuk melumasi bearing roda, puli cvt, komstir, serta swing arm.

Pada bagian-bagian kendaraan roda empat, Grease LICOM EP 3 juga bisa diterapkan terutama pada bearing roda, engsel pintu, as kopling, cv joint, joint arm dan tierod.

Sementara pada bus dan truk, Grease LICOM EP 3 digunakan pada bearing roda, as kopel, joint arm, engsel pintu/kabin, as kopling, gandengan/trailer, bushing per daun, dan bushing hydraulic cylinder.

Hingga saat ini Balmer Lawrie Indonesia terus melakukan sosialisasi Grease LICOM EP kemasan pouch ke sejumlah bengkel mobil, dan motor di area Jabodetabek.

Untuk grease LICOM EP 3 kemasan pouch 100 gram, dipatok harga Rp12.500. Sedangkan untuk kemasan pouch 200 gram dibanderol harga Rp21.300. (OL-7)