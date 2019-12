Lisa Blackpink Dinobatkan Jadi Orang Terpopuler Tahun Ini

Taicing: Posisinya di girl group Korea yang dominan serta kiprah kemanusiaannya menjadikan Lisa mendapat berbagai predikat yang didamba banyak orang.

DINOBATKAN sebagai Most Popular Person of the Year (Orang Paling Populer Tahun Ini) menjadi dambaan setiap orang. The Standard, salah satu agensi terkreatif daring terbesar Thailand, pada Kamis (19/12) mengumumkan bahwa Lalisa Manoban, 22, atau Lisa Blackpink berhak menyandang predikat tersebut.

Salah satu anggota grup penyanyi asal Korea Selatan itu, disebut pihak The Standard sebagai pribadi yang paling dicintai orang-orang Thailand secara nasional. Lewat daring, Lisa memperoleh lebih dari 3 juta suara melalui sistem voting.

Lisa dipuji karena eksistensinya yang kuat sebagai penyanyi, model, penari, dan rapper serta influencer sepanjang 2019. "Lisa terus menjadi fenomena. Dia memulai tahun ini dengan comeback Kill This Love dan dia telah terdaftar sebagai salah satu ikon mode paling berpengaruh di dunia," tulis The Standard dalam keterangannya seperti dikutip dari Koreaboo, kemarin.

The Standard mengakui pencapaian Lisa untuk tur empat benua bersama Blackpink menjadi inspirasi merek mewah Celine, tampil di festival musik bergengsi Coachella, dan memenangi tiga penghargaan di E! People's Choice Awards.

Pada 2019 ini menjadi tahun kedua Lisa memenangi penghargaan sebagai Most Popular Person of the Year.

Dicintainya Lisa oleh khalayak Thailand tentu tidak datang begitu saja. Masyarakat Thailand juga mengetahui Lisa yang kelahiran Thailand itu sebagai pribadi penderma, termasuk kepada masyarakat korban banjir di Thailand.

Bahkan, Lisa rela mendonasikan dana yang jumlahnya tidak sedikit untuk membantu para korban banjir di wilayah timur laut Thailand yang tengah mengalami banjir parah selama dua minggu.

Mengutip Yonhap, media lokal Thailand melaporkan Lisa menyumbangkan 100 ribu baht atau sekitar Rp46 juta untuk membantu para korban banjir.

Salah satu kerabat sang penyanyi mengunggah tanda terima transfer bank di laman Twitter dan menulis, "Lisa berharap ini bisa menjadi sedikit bantuan untuk membantu mereka yang menderita karena banjir."

Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha juga menyumbangkan dana dengan nominal yang sama untuk para korban banjir.

Penghargaan lain

Kepopuleran Blackpink sebagai girl group dari 'Negeri Gingseng' itu tak diragukan lagi. Tak hanya di tingkat lokal, Blackpink juga mampu mencuri perhatian fan K-pop dari berbagai negara, khususnya kawasan Asia.

Penghargaan lain yang telah dikumpulkan Lisa pada 2019, antara lain Most Influential Fashion Icon versi Lyst dan Asia's Most Beautiful Woman versi Starmometer.

Lisa, yang merupakan maknae di Blackpink, baru-baru ini dinobatkan sebagai perempuan yang memiliki wajah paling cantik oleh TCC Asia. Namanya berada di puncak untuk kategori Most Beautiful Faces in Asia 2019, diikuti tiga member grupnya.

Untuk diketahui, TCC Asia merupakan bagian dari TC Candler, yang rutin memberikan penghargaan setiap tahun dengan menominasikan 100 orang yang paling rupawan dari berbagai negara untuk kategori laki-laki maupun perempuan.(Ant/H-1)