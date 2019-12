Raih Penghargaan berkat Dedikasi di Gdansk

PEMAIN Indonesia yang merumput di Lechia Gdansk, Egy Maulana Vikri, meraih gelar Hopes of The Year pada acara penghargaan The Gdansk Sport Gala di Polandia, Rabu (18/12) .

Hadir dalam acara itu Wali Kota Gdansk Aleksandra Dulkiewicz yang menunjuk tiga duta untuk final Liga Europa 2019-2020, yaitu Boguslaw Kaczmarek, Sebastian Mili, dan Slawomi Peszko.

The Gdansk Sport Gala merupakan acara penghargaan tahunan yang diberikan kepada atlet yang berkarier di Kota Gdansk. Egy termasuk dari 13 atlet yang menjadi harapan pada tahun ini.

Ke-13 atlet, termasuk Egy, merupakan atlet-atlet muda yang mempunyai potensi dalam membela tim dari Gdansk. Di daftar tersebut juga ada atlet dari cabang olahraga selain sepak bola.

Striker veteran Lechia Gdansk, Flavio Paixao, memenangi kategori atlet terbaik tahun ini. Kontribusi Paixao untuk Lechia Gdansk sangat besar pada musim lalu. Ia berhasil mengantar timnya meraih trofi Piala Polandia 2019 dan finis di peringkat tiga Ekstraklasa.

Adapun Egy, meskipun belum mendapatkan menit reguler bersama White-Greens, diganjar Hopes of The Year karena dinilai sebagai salah satu atlet muda yang menunjukkan perkembangan selama berkarier di Liga Utama Polandia.

Di tim senior klub itu, Egy tujuh kali duduk di bangku cadangan dan sekali tampil selama 45 menit saat melawan Wisla Krakow di Liga Utama Polandia musim ini.

Pemain berusia 19 tahun itu lebih banyak bermain di Lechia Gdansk II pada kompetisi Liga IV Polandia atau kasta kelima liga sepak bola Polandia. Egy berkesampatan untuk mencatakan menit bermain bersama tim senior Gdansk mengingat kontraknya masih tersisa hingga 30 Juni 2021.

Selain Egy, dua pemain Lechia Gdansk juga diganjar penghargaan serupa, yakni Tomasz Makowski dan Kacper Urbanski.

Lechia Gdansk juga mendapatkan penghargaan sebagai tim pria terbaik setelah meraih Piala Totolotek Polish Cup dan tempat ketiga di Liga Utama Polandia.

Di Indonesia, bersama timnas U-23, Egy juga bersinar ketika tampil bersama 'Garuda Muda' dalam SEA Games 2019 di Filipina. Egy mencetak empat gol dalam ajang itu. (Faj/R-3)