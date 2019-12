Egy Maulana Sabet Penghargaan Hopes of The Year di Polandia

PEMAIN muda Indonesia yang merumput di Lechia Gdansk, Egy Maulana Vikri meraih gelar Hopes of The Year pada acara penghargaan The Gdansk Sport Gala, Polandia, Rabu (18/12).

The Gdansk Sport gala merupakan acara penghargaan tahunan yang diberikan kepada atlet yang berkarier di Kota Gdansk.

Meski belum mendapatkan menit reguler bersama White-Greens, Egy diganjaR Hopes of The Year karena dinilai sebagai salah satu atlet muda yang menunjukkan perkembangan selama berkarier di Liga Utama Polandia.

Di tim senior, Egy tujuh kali duduk di bangku cadangan dan sekali tampil selama 45 menit saat melawan Wisla Krakow di Liga Utama Polandia musim ini.

Pemain berusia 19 tahun itu lebih banyak bermain di Lechia Gdansk II pada kompetisi Liga IV Polandia atau kasta kelima liga sepak bola Polandia.

Namun, Egy berkesempatan untuk mencatakan menit bermain bersama tim senior Gdansk mengingat kontraknya masih tersisa hingga 30 Juni 2021.

Bersama Timnas U-23 Indonesia, Egy berperan penting di lini serang Garuda Muda di SEA Games Filipina 2019 lalu. Egy mencetak 4 gol dan mengantarkan Indonesia meraih medali perak setelah dikalahkan Vietnam di partai final.

Selain Egy, dua pemain Lechia Gdansk juga diganjar penghargaan serupa, yakni Tomasz Makowski dan Kacper Urbanski.

Lechia Gdansk juga mendapatkan penghargaan sebagai tim pria terbaik setelah meraih Piala Totolotek Polish Cup dan tempat ketiga di Liga Utama Polandia musim 2018/2019. (PSSI/Faj/A-3)