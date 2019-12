Ada Musim Dingin di Tangerang

Ada alternatif hiburan bagi warga Ibu Kota dan sekitarnya yang tak bepergian jauh jelang akhir tahun ini. Mulai Kamis (19/12), IIG Events dan BCA menghelat ICEFEST 2019 di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Tangerang.

Forum pameran dan festival yang bertempat di hall 5 hingga 10 itu mengusung konsep tematik desa musim dingin, dan berlangsung hingga 29 Desember mendatang.

ICEFEST hadir mengangkat kisah persahabatan ILO dan Aiden di desa Happy Village yang diharap dapat memberikan edukasi yang dikemas dengan hiburan kepada anak-anak.

“Di ICEFEST, pengunjung akan merasakan langsung berbagai pengalaman baru dengan unsur-unsur edukasi, hiburan, kuliner, dan belanja. Kami berharap ICEFEST dapat menjadi pilihan destinasi liburan akhir tahun yang menyenangkan bagi seluruh keluarga, mulai dari orangtua hingga anak,” ungkap Presiden Direktur PT Indonesia International Expo Ryan Adrian.

Masyarakat dapat menikmati serunya ICEFEST dengan membayar tiket masuk yang dibanderol Rp50 ribu. Khusus pemegang Kartu Kredit BCA, Kartu Debit BCA dengan chip, Flazz, dan Sakuku BCA, akan mendapatkan diskon sebesar 20% untuk pembelian tiket masuk ICEFEST on the spot.

Selain menyuguhkan konsep tematik expo yang fresh dengan menyajikan Winter Festival di akhir tahun, ICEFEST akan membuat pengunjung merasakan secara langsung pengalaman ketika masuk ke sebuah desa musim dengan menghadirkan Winter Parade, sebagai pertanda perubahan AM to PM,. Winter Parade ini akan membawa serta Ilo dan Aiden serta warga desa Happy Village untuk berkeliling desa.

Sebagai event tematik Expo dan Festival, ICEFEST juga hadir dengan berbagai sajian entertainment mulai dari Konser Dongeng Naura 4, Charity Concert “HEART FOR MAMA”, hingga pada konser Journey of ICE yang menghadirkan KLA Project hingga Glenn Fredly, yang didukung oleh EPSON sebagai Official Projection Partner pada keseluruhan acara konser ini dengan mendayagunakan sejumlah projector berkelas High Brightness hingga 25000 lumens.

Buat para shopaholic, ICEFEST juga menawarkan expo dengan diskon untuk beragam produk mulai dari mainan anak-anak, kosmetik, busana, hiburan, kuliner, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Melalui tawaran tersebut, Deputy GM IIG Events, Edwina Tirta mengaku optimis dengan ICEFEST yang nantinya akan menarik minat penggunjung hingga 600.000 orang di penghujung acara. (Gas/RO/M-2)