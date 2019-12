Sambut Nataru, Nestudio Gelar Pameran Furnitue di ICE BSD

DALAM rangka menyambut Natal dan Tahun Baru 2020, Nestudio sebagai salah satu brand furnitur lokal di Indonesia menggelar pameran ICEFEST 2019 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang.

Dalam kegiatan yang bertema A Journey to Winter Village dan berlangsung 19-29 Desember itu, Nestudio memamerkan beberapa koleksi terbarunya, seperti kursi yang bernuansa biru kehijaun.

Baca juga: Ekspor Produk Furniture dan Kerajinan Ditargetkan Capai US$2 Miliar

"Pada pameran ini kami sengaja mengeluarkan koleksi furniture baru dengan warna biru kehijauan dan dipadu warna keemasan untuk melahirkan kesan elegan pada interior tersebut," kata Felix Wirawan, Marketing Nestudio di ICE BSD Tangerang, Kamis (19/12).

Selain itu, kata Felix, pada kesempatan tersebut, Nestudio juga memperkenalkan set Stylish Home Package yang disesuaikan dengan besaran jenis tempat tinggal customer. Mulai dari tipe apartement studio, one bed room, dan two bed room, hingga paket set two bed room house.

"Kami percaya Nestudio menjadi jawaban bagi para konsumen yang menginginkan sebuah tampilan interior masa kini dan yang stylish namun tetap fungsional," kata dia.

Stylish Home Package, kata dia, memang diciptakan untuk hunian terbatas, namun tetap terlihat elegan dan nyaman.

"Kami yakin semua ini akan menjadi pilihan para konsumen. Karena selain penataan interiornya bisa lebih praktis, harganyapun terjangkau, yaitu mulai dari Rp37 juta.

Adapun paket yang ditawarkan sudah termasuk set pilihan furniture untuk ruang duduk, ruang makan hingga kamar tidur. Semuanya menggunakan material berkualitas dengan pilihan warna yang timeless serta detail eksklusif seperti aksen brass finishing, two tone upholstery hingga piping yang elegan.

Felix menjelaskan, selama pameran berlangsung, Nestudio memberikan penawaran khusus bagi para pengunjung dengan harga diskon sampai 59% untuk produk lampu dan diskon jutaan rupiah bagi produk furniture.

Selain itu, katanya, terdapat special produk promo aksesoris mulai dari Rp99 ribu hingga bantal sofa dengan corak warna warni yang hanya seharga Rp119.000. (SM/A-3)