Penjualan Mobil Suzuki Bukukan 10.077 Unit

PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) mengumumkan penjualan mobil Suzuki per November secara wholesales mencapai 10.077 unit atau meningkat sebesar 16% jika dibandingkan dengan wholesales Oktober 2019. Hal ini ditopang produk buatan lokal dengan performa positif. Selama periode Januari-November 2019, produk mobil Suzuki dalam negeri berkontribusi sebesar 87,9% terhadap penjualan nasional Suzuki.

Pada November, wholesales New Carry meningkat 4% ketimbang Oktober dengan penjualan 5.843 unit. Itu membuat New Carry sebagai kontributor terbesar penjualan nasional Suzuki dengan jumlah kontribusi 57,98%.

Di segmen kendaraan penumpang, All New Ertiga berkontribusi 25% atas wholesales Suzuki pada November 2019. Jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, wholesales All New Ertiga naik signifikan sebesar 62% dengan jumlah penjualan 2.568 unit. Sementara itu, wholesales mobil hatchback Baleno juga tumbuh positif sebesar 9% ketimbang bulan sebelumnya.

4W Sales Director PT SIS Makmur menyampaikan, peningkatan penjualan itu mendorong Suzuki memberikan dukungan positif bagi pencapaian target penjualan otomotif di Indonesia. "Capaian ini juga jadi bukti produk Suzuki mendapat tempat tersendiri di masyarakat Indonesia." (Cdx/S-5)