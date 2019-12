Priyanka Chopra Jonas Donasikan Ribuan Pasang Sepatu

AKTRIS Priyanka Chopra Jonas, 37, bersama produsen sepatu Crocs mendonasikan 50.000 pasang Crocs Classic Clogs untuk anak-anak di Belize, Amerika Tengah, melalui Unicef. Chopra Jonas, pemenang Miss World 2000 yang menjadi global brand ambassador Crocs untuk kampanye pemasaran 2020 Come As You Are, mengungkapkan kegembiraannya atas langkah tersebut.

"Inisiatif ini sangat spesial buatku. Bermula dari percakapan dengan @crocs mengenai minat dan perhatian untuk anak-anak di seluruh dunia. Telah menghasilkan kerja sama dengan @unicef, organisasi yang dekat dengan hatiku," tulis Chopra Jonas, Unicef Goodwill Ambassador dalam akun Instagram-nya pada Kamis, (12/12).

"Misi Crocs ialah untuk membantu setiap orang di dunia agar nyaman memakai sepatu mereka sendiri dan Belize hanyalah permulaan. Kami harap dapat menyebarkan inisitif luar biasa ini ke anak-anak di seluruh dunia," imbuh istri musisi Nick Jonas tersebut.

Sebagai Goodwill Ambassador, Chopra Jonas menerima penghargaan Humanitarian Award dari Unicef yang diberi nama Danny Kaye, aktor dan filantropis Amerika pertama yang menjadi Goodwill Ambassador Unicef. (Ata/H-3)