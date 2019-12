Lagunya Puncaki Tangga Billboard

ALL I Want For Christmas Is You, lagu natal klasik yang dipopulerkan penyanyi Mariah Carey, 49, berhasil menduduki peringkat satu tangga lagu Billboard Amerika Serikat (AS) setelah 25 tahun dirilis. "Kami berhasil," tulis Mariah Carey dalam akun Twitter-nya yang disertai emoji menangis.

Untuk memperingati keberhasilan itu, Carey berencana merilis video musik baru lagu All I Want For Christmas Is You. "Tunggulah untuk world premier pada 20 Desember pukul 00.00. Ikuti acara LIVE Q&A sebelum pukul 23.30 di Youtube. Aku tak sabar berbagi momen ini dengan kalian semua," imbuhnya.

Dilansir NME pada Selasa (17/12), lagu yang dirilis pada 1994 itu sebelumnya hanya muncul dalam mini album pelantun We Belong Together tersebut dan bukan sebagai single, yang berarti tidak dapat masuk di tangga lagu Billboard Hot 100.

Selama beberapa tahun terakhir, lagu ini telah merambat ke puncak tangga lagu AS setiap tahunnya pada Desember. Lagu ini mencapai peringkat tiga pada 2017 dan 2018 dan akhirnya mendapatkan urutan nomor satu tahun ini. (Ant/H-3)