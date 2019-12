Groundbreaking Tower Shibuya Little Tokyo

PT PP Properti Jababeka Residen bekerja sama dengan PT PP Properti Tbk dan PT Graha Buana Cikarang resmi melakukan prosesi groundbreaking untuk Tower Shibuya. Tower Shibuya merupakan tower pertama Little Tokyo yang mulai dibangun dan dipasarkan PT PP Properti Jababeka Residen.

“Ini komitmen kami agar bisa serah terima tepat waktu. Apartemen ini mempunyai nilai jual amat tinggi dari segi infrastruktur transportasi karena dilewati Elevated Toll Road, JORR 2, dan proyek

MRT yang sudah diumumkan stasiunnya berakhir di Cikarang,” ujar Direktur Utama PT PP Properti Jababeka Residen Harris Amin Singgih di Jakarta, pekan lalu.

Associate Sales Director Eric Limansantoso menyampaikan Little Tokyo mengusung konsep youth lifestyle lantaran berada di tengah CBD Kota Jababeka dekat President University, Jababeka Transit Oriented Development, Mayfair Estate & Parklands, serta terintegrasi dengan Japanese Lifestyle Mall. Ian Oktaviandi selaku Project Director Little Tokyo menambahkan, tipe unit Tower Shibuya mulai 55 m2, 40 m2, 30 m2, hingga 19,6 m2. (RO/S-5)