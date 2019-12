Pemprov DKI Pasang lagi Pohon Plastik, Netizen: Oh Boi

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta hendak turut serta memeriahkan Hari Raya Natal dengan memasang pohon-pohon imitasi berlampu di sekitar Jalan Sudirman-MH Thamrin. Pohon lampu itu merupakan ornamen yang pernah ramai diperbincangkan oleh warganet pada 2018.

Pemasangan pohon palsu yang dilengkapi lampu itu diunggah oleh Adriansyah Yasin Sulaeman melalui akun Twitter @adriansyahyasin. Akun itu menuliskan lampu legenda dari pohon plastik kembali dipasang. Akun itu turut mencuit ulang cuitannya pada 2018 yang mengunggah pohon yang sama.

"OH BOI THE LEGENDARY POHON PLASTIK LAMPU IS BACK TO CELEBRATE CHRISTMAS IN JAKARTA Y’ALL," cuitnya.

OH BOI THE LEGENDARY POHON PLASTIK LAMPU IS BACK TO CELEBRATE CHRISTMAS IN JAKARTA Y’ALL https://t.co/sj7WM0OEKb pic.twitter.com/mpP6yF1B7i — Adriansyah Yasin Sulaeman (@adriansyahyasin) December 18, 2019

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Pemprov DKI Jakarta Ricki Marojahan Mulia menjelaskan, pohon plastik lampu itu memang masih disimpan oleh Dinas PE. Pihaknya hanya tinggal memasang kembali tanpa mengeluarkan anggaran.

"Iya, kan kita pakai. Itu enggak ada anggarannya," kata Ricki di Jakarta, Rabu (18/12).

Ricki menyebut ada lima titik pemasangan lampu dan ornamen lain. Titik disesuaikan dengan lokasi perayaan Natal bertajuk Christmas Carol di Jalan Sudirman-MH Thamrin.

"Ada lima titik di depan FX, Kendal, dan lain-lain. Kita dukung saja prinsipnya program Christmas Carol. Kita memberikan dukungan dari segi itu," terangnya.

Dinas PE menjamin pemasangan pohon imitasi berlampu itu dipastikan tidak mengganggu pejalan kaki. Trotoar di Jalan Sudirman-Thamrin pun sudah cukup lebar untuk ruang bagi pejalan kaki.

"Iya, Kita hanya suport aja," kata Ricki.

Pada Juni 2018, masyarakat ramai mencuit di media sosial mengenai pohon imitasi berlampu karena menganggu pedestarian. Pohon itu hanya bertahan sekitar tiga hari dan kemudian dicabut dan disimpan oleh Dinas PE. (X-15)

