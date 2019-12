Boyolali akan Miliki Stadion Berstandar FIFA Bernama Kebo Giro

Sebentar lagi Boyolali akan memiliki stadion mentereng nan megah bernama Kebo Giro. "Selain untuk olahraga, stadion berstandar FIFA yang akan dituntaskan akhir 2020 itu juga akan berfungsi sebagai salah satu ikon pariwisata Boyolali," papar Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata (Dispora) Boyolali, Susilo Hartono, Rabu (18/12) di kantornya.

Saat ini, lapangan sepak bola tertutup yang dirancang berkapasitas 12 ribu penonton tersebut sedang dalam proses pembangunan. Total dana yang dikeluarkan sampai selesai pada 2020 adalah sebesar Rp22 miliar. Rinciannya, tahap pertama Rp11 miliar dan tahun depan juga Rp11 miliar.

"Pembiayaan sebesar itu termasuk untuk penataan lingkungan stadion," ujar Susilo terkait stadion yang berada di kaki Gunung Merapi wilayah Cepogo itu.

Bupati Boyolali, Seno Samodro menegaskan, stadion berstandar FIFA itu menempati lahan seluas 15 hektare di Desa Paras, Kecamatan Cepogo.

''Stadion ini dibangun berdasarkan standar FIFA ini sudah sesuai dengan apa yang diterapkan oleh FIFA. Konsep yang diambil adalah konsep seperti stadion-stadion di Eropa. Dalam arti tanpa dilengkapi dengan lintasan atletik sehingga penonton lebih dekat,'' tutur Seno.

Kebo Giro akan dilengkapi fasilitas pemandian air panas in door, ruang ganti in door, ruang pemanasan in door. Untuk rumput menggunakan jenis Zoysia matrella. Rumput ini memiliki kualitas cukup bagus dibandingkan dengan yang lainnya.

''Kita pastikan stadion Kebo Giro bisa bersaing terkait dengan kemampuan tingkat kualitas rumput termasuk resapan air. Sehingga drainase untuk air di lapangan bisa langsung meresap,'' tandas Seno.

Stadion berkapasitas 12.000 penonton itu akan dibagi kelas 1 sebanyak 6.000 penonton, kelas ekonomi II menampung 3.000 penonton, dan kelas VIP mampu menampung 3.000 penonton.(WJ/OL-10)



Caption : Kebo Giro, sebagai stadion bertaraf internasional yang akan menjadinkebanghan warga Boyolali, sedang digarap tukang.Diharapkan pada akhir 2020, lapanagan sepakbola tertutup berkapasitas 12 ribu penonton itu sudah tuntas dikerjalan. ( Media Indonesia/Widjajadi)