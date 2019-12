ICEE Jadi Pintu Masuk Produk Elektronik Indonesia dikenal Dunia

INTERNATIONAL Consumer Electronics Expo (ICEE) Indonesia 2019 resmi dibuka di Hall A dan Hall B Jakarta Convention Center (JCC) Senayan pada Selasa (17/12). Ajang yang berlangsung hingga 19 Desember itu adalah ajang pameran elektronik konsumen profesional di Indonesia, dengan keunggulan status ekonomi

ICEE Indonesia telah dikembangkan sebagai platform pasokan penting untuk industri Consumer Electronics (CE) Asia Tenggara yang menciptakan peluang bagi perusahaan internasional untuk memulai bisnis mereka di pasar ASEAN selain upaya mendukung perusahaan lokal untuk dapat berinteraksi di ajang ini dengan produsen Internasional.

Area pameran ICEE Indonesia kali ini melebihi 10.000 m2 dengan lebih dari 200 peserta pameran (internasional dan lokal) berpartisipasi dengan membawa lebih dari 300 brand dari para produsen dan diharapkan lebih dari 15.000 pengunjung akan menghadiri ajang pameran ini.

Founder of Kreen Indonesia, pelaksana ICEE Indonesia 2019, Sutardi mengatakan, 95% dari peserta pameran adalah produsen dan sisanya adalah pedagang atau diler besar. Peserta pameran tidak hanya produsen produk tetapi juga pengembang.

"Lebih dari 60% peserta pameran kami menunjukkan bahwa mereka berinvestasi dalam R&D setiap tahun dan mengembangkan produk yang paling trendi, canggih dan terkini. Ini berarti bahwa pembeli dapat menemukan produk Consumer Electronics (CE) mulai dari produk komunikasi hingga kendaraan electrik paling trendi dan terbaru di ICEE Indonesia serta dengan harga terbaik,” jelas Sutardi dalam keterangan tertulisnya.

Pada pameran elektronik itu, pembeli dapat menemukan produk elektronik konsumen terbaru dengan harga terbaik. Ada berbagai macam produk elektronik yang tawarkan pada pameran ini. Produk-produk itu disediakan oleh boot-boot produsen atau perusahaan seperti produk yang bersifat Communication Products and Accessories menyediakan Mobile, Battery, Power Bank, Charger, Cable dan Communication Accessories.

Lalu ada Computer, Computer Hardware and Software and other Peripherals yang menjual PC, Laptop, Tablet, Display Devise, Speaker, Keyboard, Mouse, Remote Control, Headphone dan Data Storage Devise.

Ada boot yang menyediakan hal-hal yang berhubungan dengan dunia internet atau boot The Internet of Things (IOT) yang menyediakan produk seperti Smart Home, Smart City, Smart Medical, Smart Industry dan lain sebagainya.

"Tujuan digelarnya ICEE adalah untuk memperluas jaringan para pengusaha dalam menjalin kerjasama bisnis, pameran ini diyakini akan menjadi platform yang baik bagi perusahaan produsen dan buyer dalam mengembangkan usahanya seiring menuju industri 4.0," kata Sutardi. (RO/OL-7)