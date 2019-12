Setelah 10 Tahun, Frusciante Kembali ke Red Hot Chili Peppers

GITARIS John Frusciante kembali bergabung dengan band asal California, Amerika Serikat, Red Hot Chili Peppers (RHCP), setelah 10 tahun hengkang. Dia menggantikan posisi Josh Klinghoffer yang memutuskan hengkang.

"Red Hot Chili Peppers mengumumkan bahwa kami akhirnya berpisah dengan gitaris yang telah bersama kami selama 10 tahun terakhir, Josh Klinghoffer. Kami sangat berterima kasih atas waktu kami bersamanya, dan berbagai hal yang ia bagikan kepada kami. Kami juga mengumumkan, dengan antusiasme yang tinggi, John Frusciante akan kembali ke grup. Terima kasih," tulis RHCP lewat akun Instagram resmi @chilipeppers.

Kembalinya Frusciante ke RHCP barang kali menjadi kabar yang cukup mengejutkan sekaligus membahagiakan penggemarnya.

Pasalnya, Frusciante disebut-sebut gitaris RHCP yang sukses membawa grup ini menjadi salah satu grup rock terbesar di dunia. Frusciante juga berperan dalam salah satu album yang disebut-sebut sebagai album terbaik RCHP, Blood Sugar Sex Magik.

Frusciante pertama kali bergabung dengan RHCP pada 1988, menggantikan Hillel Slovak yang overdosis. Kehadiran Frusciante langsung membawa angin segar buat band.

Akan tetapi, di masa kejayaan band, frustasi Frusciante bergejolak. Tampaknya kehidupan seorang bintang rock tidak sesuai buat dirinya. Dia kemudian memilih hengkang beberapa jam sebelum konser pada 1992.

Setelah sekian lama berpisah, Frusciante kembali ke RHCP pada 1998. Saat itu RHCP kembali produktif dengan menghadirkan album-album paling hits seperti Californication (1999), By the Way (2002), dan Stadium Arcadium (2007).

Namun, lagi-lagi Frusciante memilih hengkang saat RHCP kembali merajai belantika musik dunia, pada 2009. Saat itu, Frusciante memutuskan hengkang karena memiliki arah minat musik yang berbeda dari RHCP.

“Sederhananya, minat musik saya telah membawa saya ke arah yang berbeda. Tidak ada drama atau kemarahan yang terlibat. Yang lainnya (RHCP) sangat pengertian. Mereka mendukung saya melakukan apa pun yang membuat saya bahagia," tandas Frusciante.

Frusciante pernah berkolaborasi dengan musisi Indonesia, Dewa Budjana. Karya kolaborasi itu rilis dalam album Mahandini (2018). (OL-2)