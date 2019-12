Jelang Pilkada 2020, Kendal Mulai Memanas

MENJELANG Pilkada serentak 2020, bakal calon di beberapa daerah di Jawa Tengah mulai memanaskan suasana, meski belum ada dukungan politik dari parpol. Seperti di Kabupaten Kendal, persaingan terjadi dalam satu keluarga termasuk dalam menebar janji. Windu Suko Basuki caleg gagal dari Partai Demokrat maju untuk kursi bupati Kendal pada Pilkada 2020 ini.

Meskipun belum ada partai pengusung, Windu Suko Basuki berani menjanjikan setiap dusun akan mendapatkan dana Rp100 juta, jika ia terpilih. Saat ini ada 1.137 dusun yang tersebar di 286 desa/kelurahan yang terbagi di 20 kecamatan. Bila dia menang, maka anggaran yang dikeluarkan untuk mendanai dusun sangat besar.

"Saya tetap akan maju di Pilkada Kendal, meski hingga saat ini belum ada partai yang mengusung saya. Jika hanya mengandalkan Partai Demokrat

yang hanya 3 kursi di DPRD Kendal tidak akan mencukupi," kata Windu Suko Basuki, Selasa (17/12/2019).

Janji memberikan Rp100 juta per dusun per tahun, lanjut Basuki, tidak akan diingkari jika ada partai pengusung untuk maju di Pilkada Kendal mendatang. Menurutnya dana tersebut bersumber dari Silpa (sisa lebih perhitungan anggaran) Kendal yang cukup banyak yakni Rp200 miliar per tahun.

"Saya terus lakukan komunikasi beberapa partai agar dapat diusung," tambahnya.

Tidak hanya Windu Suko Basuki, kompetisi Pilkada Kendal juga bakal semakin ramai. Selain petahana Mirna Annisa dan mantan Sekretaris Daerah Kendal Bambang Dwiyono, adik dan anak mantan penguasa di Kendal juga sama-sama berniat maju.

Adik kandung mantan Bupati Kendal Hendy Boedoro yang pernah menjadi Ketua DPRD Jawa Tengah, dan mantan terpidana kasus korupsi Murdoko sudah mendaftar melalaui PDIP Jateng. Demikian juga Falah Widya Yoga Pratama anak dari mantan Bupati Kendal Widya Kandi dan Hendy Boedoro juga mendaftar melalui PDIP Kendal.

Belum lagi calon lain yang sama-sama mendaftarkan diri ke parpol agar dapat diusung di pilkada Kendal mendatang seperti Ketua KNPI Jateng Tino Indra Wardoyo, Ketua PC Ansor Kendal Ulil Amri, Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesi (PPDI) Kendal Khumaedi, pengusaha Khaedar, mantan Ketua DPRD Kendal Prapto Utomo, Ketua Percasi Kendal Mashurim dan Kepala Desa Tratemulyo, Weleri Lestariyono. (OL-3)