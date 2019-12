Penggemar Protes Blackpink Tidak Menepati Janji

PENGGEMAR mendemo idolanya. Itulah yang terjadi di Korea Selatan. Fans garis keras Blackpink memenuhi halaman gedung YG Entertainment di Distrik Mapo, Korea Selatan, Senin (16/12/2019).

Mereka membawa sebuah papan iklan elektronik yang dipasang di truk. Di situ para fans Blackpink memutar sebuah video yang memerinci semua keinginan para penggemarnya itu terhadap idola mereka.

Termasuk serangan balik yang diberikan para penggemar terhadap Blackpink. Para penggemar Blackpink menilai selama ini girlband idola itu tidak memenuhi keinginan para penggemarnya. Mereka justru hanya sibuk dengan kegiatan domestik muncul di acara TV, radio dan menghadiri acara akhir tahun. Sedangkan proyek solo yang dijanjikan tidak pernah terwujud.

YG Entertainment yang membawahi Blackpink angkat suara tentang grup asuhannya. Manajemen menjelaskan dalam keterangan resminya bahwa grup idola ini sudah meluncurkan single berjudul Kill This Love dan fokus tur dunia. Kemudian Jennie salah satu anggota Blackpink telah mengeluarkan proyek solonya pada 2018 berjudul Solo. YG juga menekankan bahwa pada tahun ini sudah 23 kota di empat benua yang disinggahi Blankpink. Mereka telah menyelesaikan 32 konser di berbagai negara.

"Saat ini Blackpink sedang berada di Jepang untuk tur. Mereka juga sedang merekam beberapa lagu baru di studio. Kami meminta para penggemar Blackpink untuk mendukung mereka. Saat ini mereka sedang bekerja keras untuk meluncurkan album terbaru pada 2020," tulis YG Entertainment seperti dikutip Soompi. (OL-3)