Peningkatan Kerja Sama Ekonomi Fokus Pertemuan Bilateral RI-Kazak

MENTERI Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Kazakhstan Mukhtar Tileuberdi bertemu di sela-sela pertemuan Asem FMM ke-14 untuk membahas upaya kedua negara menggali peluang kerja sama ekonomi. The 14th Asia Europe Meeting Foreign Ministers’ Meeting (Asem FMM14) berlangsung di Madrid, Spanyol, Senin (16/12) waktu setempat.

Indonesia dan Kazakhstan mencatat peningkatan nilai perdagangan yang signifikan dari US$60,3 juta pada 2018 menjadi US$317,85 juta pada periode Januari-Oktober 2019.

“Masih banyak potensi kerja sama kedua negara yang perlu digali, antara lain dalam bidang transportasi udara, perbankan, industri halal, pertanian, energi, dan industri strategi,” ujar Retno dalam keterangan tertulis Kemenlu RI.

Lebih lanjut, Retno juga mengharapkan dukungan Kazakhstan sebagai anggota penggagas Eurasian Economic Union (EAEU) terhadap inisiatif pembentukan Free Trade Agreement Indonesia-EAEU.

“Kerja sama dalam kerangka EAEU diharapkan dapat semakin memajukan perekonomian kawasan, khususnya di Eropa dan Asia," tegasnya.

Dalam pertemuan itu, Indonesia juga dorong penyelenggaraan pertemuan ke-2 Joint Commission on Economic Cooperation tahun depan. Komisi Bersama ini diharapkan akan membuka batas-batas baru kerja sama ekonomi, khususnya dalam peningkatan business-to-business contact.

Kazakhstan berharap Indonesia meningkatkan partisipasi dari pengamat menjadi anggota Islamic Organization for Food Security.

Negara itu juga mengundang Indonesia pada Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia pada 2020, tempat Kazakshtan akan menjadi ketua pada 2020-2022. (OL-2)