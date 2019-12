All I Want for Christmas Is You Puncaki Tangga Lagu AS

SEPEREMPAT abad setelah merilis lagu Natal yang telah menjadi salah satu lagu klasik, Mariah Carey akhinya sukses menempatkan lagu All I Want for Christmas Is You ke puncak tangga lagu Amerika Serikat (AS) untuk pertama kalinya.

"Kita berhasil," cicit diva itu sembari menampilkan sejumlah emoji termasuk wajah yang menangis bahagia.

Banyak warganet mengaku terkejut lagu itu tidak pernah memuncaki tangga lagu AS sebelumnya.

Namun, ketika Carey merilis lagu itu pada 1994 sebagai bagian dari album Natal yang berjudul Merry Christamas, aturan Billboard membuat lagu itu tidak bisa bersaing di tangga lagu AS karena tidak dirilis dalam bentuk single.

Namun, hal itu berubah pada Desember 1998 ketika lagu dalam album bisa bersaing di tangga lagu AS. Hal itu membuat lagu All I Want for Christmas Is You masuk tangga lagu AS untuk pertama kalinya pada 8 Januari 2000.

Film Love Actually yang dirilis pada 2003 membantu mengantarkan lagu Natal itu menjadi semakin terkenal dan banyak diputar selama masa Natal.

Lagu itu mulai masuk dalam daftar tangga lagu AS pada 2012 ketika lagu yang di-streaming ditambahkan dalam daftar tangga lagu Billboard.

Di perayaan 25 tahun lagu itu pada tahun ini, Carey mempromosikan lagu itu lebih gencar lagu. Aksi itu dilakukan Carey sejak pagi hari Halloween lewat media sosial.

Carey juga merilis video musik baru dan merilis lagu itu dalam bentuk single untuk pertama kalinya.

Pekan ini, All I Want for Chistmas Is You di-streaming sebanyak 45 juta kali, terjual secara digital sebanyak 27 ribu kopi, dan dimainkan di radio sebanyak 34 juta kali, menurut data Billboard.

Keberhasilan All I Want for Christmas Is You memuncaki tangga lagu AS menjadi kali pertama lagu Natal mejadi yang teratas di Hot 100 dalam enam dekade setelah The Chipmunk Song berkuasa selama empat pekan antara 1958 dan 1959.

All I Want for Christmas Is You menjadi lagu nomor satu ke-19 bagi Carrey membuat dia hanya tertinggal dari The Beatles yang sukses menempatkan 20 lagu di puncak tangga lagu AS.

Saat ini, All I Want for Christmas Is You merupakan lagu yang terbanyak diputar di Spotify di Inggris dan mulai ramai didengarkan di Prancis dengan menduduki posisi 31 di tangga lagu SNEP. (AFP/OL-2)