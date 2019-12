Keanu Reeves, Dua Filmnya Diputar Bersamaan

PENGGEMAR aktor Keanu Reeves, 55, tengah bersuka cita karena dua filmnya yang ditunggu-tunggu, Matrix dan sekuel John Wick akan tayang di bioskop Amerika Serikat secara simultan. Kedua film itu akan tayang pada 21 Mei 2021, yang disebut penggemar sebagai Hari Keanu Reeves. Film Matrix pertama rilis pada 1999, sedangkan John Wick pada 2014.

Meski bersamaan, jadwal yang kompak itu tampaknya kebetulan sebab The Matrix 4 didistribusikan Warner Bros, sementara John Wick: Chapter 4 datang dari rival mereka, studio Lionsgate. Meski kedua tanggal penayangan itu bisa berubah, tak menghalangi penggemar berat sang aktor untuk mengungkapkan rasa gembira mereka di media sosial.

Reeves semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, fenomena yang disebut Keanuaissance. Sosoknya disukai karena sikapnya yang membumi, jauh dari kesan gaya hidup Hollywood yang mewah dan hedonis. Banyak kisah mengenai kebaikan Reeves yang viral, salah satunya membantu sesama penumpang bus saat pesawat mereka mendarat darurat di California. Bahkan, pada Juni lalu, New Yorker mengeluarkan artikel bertajuk Keanu Reeves Is Too Good For This World. (Ant/H-3)