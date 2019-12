Agatha Pricilla, Mengatasi Keraguan lewat Desire

PENYANYI Agatha Pricilla, 22, merilis single solo kedua, Desire, di Jakarta, Jumat (13/12/2019). Melalui single ini, Pricil, panggilan akrabnya, bercerita bagaimana dia menemukan passion dan kekuatan dalam kesehariannya. Desire, lanjut Pricil, menghilangkan rasa ragu yang kerap menghantuinya setiap berniat menggapai mimpi.

"Makanya di lagu ini ada lirik heavy clouds hanging above my head and I, what has made it last. Setiap orang pasti punya keraguan akan dirinya saat ingin memulai sesuatu. Entah itu dari lingkungan, bahkan dari diri lo sendiri yang kurang percaya diri," jelas Pricil.

Pricil menambahkan, lagu ini juga menyebutkan caranya mengatasi kekurangan dan rasa tidak percaya diri.

"Gue berharap bisa menjadi motivasi untuk lo nyari passion dan untuk meraih mimpi lo. Makanya gue kemas secara sangat positif dan uplifting. Balik lagi ke message yang akan gue ulang untuk setiap single gue. Gue harap lagu ini bisa menggerakkan orang banyak dan menggerakkan gue juga sebagai orang yang akan nyanyiin lagu ini," terang Pricil. Sebelumnya, Pricil yang bermain dalam sinetron Putih Abu-Abu ini telah mengeluarkankan single You're still Her. (Medcom.id/H-3)