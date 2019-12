Seknas Jokowi Rayakan Enam Tahun Dukung Jokowi Jadi Presiden

SEKRETARIS Nasional (Seknas) Jokowi merayakan ulang tahun ke-6 tahun berdirinya organisasi relawan pendukung Jokowi menjadi presiden.

Monisyah S.sos, Ketua Seknas DPD DKI Jakarta, mengajak seluruh relawan anggota Seknas Jokowi tetap solid mendukung pemerintahan Jokowi-KH Maruf Amin selama pemerintahan periode ke dua ini.

"Kami terus mengawal pemerintahan Jokowi - Amin sampai periode berakhir dan menjadi garda terdepan mengawal pemerintahan Jokowi di ibukota DKI sebagai barometer nasional, relawan seknas Jokowi seluruhnya tetap solid dan bertekad akan mengawal agenda pemerintah," ujar Monisyah S.sos di Kampung Melayu, Jakarta Timur, Minggu (15/22) malam.

Menurut Monisyah presiden Jokowi berhasil membangun bangsa dan rakyat Indonesia, dinilai sanggup menjadi pemimpin yang baik yang bijaksana bahkan bagi dunia.

"Pada usia ke 6 tahun bersama Jokowi kami semakin merasakan kepemimpinan yang baik dan bijaksana, pembangunan yang merata dan bermanfaaat bagi masyarakat Indonesia, dan yang terpenting berhasil menyatukan kembali bangsa Indonesia," tutur Monisyah.

"Kami yakin bersama presiden Jokowi dan wakil presiden H Maruf Amin Indonesia akan menjadi negara yang kuat, adil dan dipandang oleh negara lain," jelasnya.

"Seperti yang kita ketahui terakhir beliau menerima penghargaan Asian of the Year 2019 karena salah satunya adalah Presiden kita ini dipilih karena ketangkasannya menghadapi dan memimpin rumitnya persoalan, baik yang terjadi di dalam maupun luar negeri menurut majalah the Straigh Times, Singapore," ujar Monisyah.

Seknas Jokowi didirikan pada tanggal 11 Desember 2013 dan dideklarasikan pada tanggal 15 Desember 2013 di Jakarta untuk mendukung pencalonan Jokowi sebagai presiden untuk pemilu tahuh 2014. (OL-09)