Jangan Takut Menjadi Pengusaha Kosmetik Lokal

TIDAK dimungkiri bahwa industri kosmetik menjadi salah satu bidang usaha yang berkembang pesat saat ini. Terbukti merk kosmetik yang beredar di pasaran hampir terhitung lagi, mulai dari lokal sampai internasional.

Kebutuhan akan kosmetik bagi kaum perempuan pun ada akhirnya menjadi sebuah peluang. Peluang itulah yang coba dimanfaatkan Lilis Tarmilah.

Perempuan asal Bandung, Jawa Barat itu mencoba menangkap peluang tersebut dengan memproduksi kosmetik lokal dengan merk Adleeva by Adeeva.

Memang itu bukan pekerjaan yang mudah. Lilis, yang mulai menggeluti bisnis kosmetik sejak 2014 itu pada awalnya hanya menjual produknya kepada teman-teman dekatnya.

"Awalnya dari teman ke teman jualnya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa diakses secara online," ucapnya.

Keputusan Lilis untuk terjun ke bisnis kosmetik lantaran menurutnya repeat order di produk kecantikan yang tinggi. Karena konsumen yang sudah cocok di satu produk akan kembali membeli produk yang sama ketika sudah kehabisan.

Kini, Adleeva by Adeeva telah menjelma menjadi brand yang cukup terkemuka. Sampai tahun ini, Lilis mengaku sudah mengeluarkan dua puluhan jenis produk kecantikan.

"Sekarang sudah ada lebih dari 25 produk. Produk pertama pas saat memulai usaha Adleeva by Adeeva ini adalah whitening series," ujar ibu dari satu orang anak ini.

Dengan makin berkembangnya usaha yang dijalani, perempuan 26 tahun itu mengaku mendapat penghasilan yang cukup.

"Alhamdulillah omset semakin ke sini semakin signifikan. Bisa dikatakan milyaran," tuturnya.

Atas ketekunannnya menjalani usaha dibidang kecantikan, produk dari Adleeva by Adeeva sudah mendapatkan beberapa penghargaan.

"Alhamdulillah produk kami pernah masuk ke beberapa award di antaranya the best Indonesian Prestige Brand dan The Best New Comer Brand," pungkasnya. (BY/

