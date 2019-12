Baru Dirilis, Layanan Streaming Disney+ Laris Manis

Sudah sekitar empat pekan sejak Disney meluncurkan layanan streamingnya, Disney+ ('Disney Plus'). Sejak itu, perusahaan melaporkan layanan Disney+ memiliki 10 juta pendaftaran melalui TV pintar, perangkat seluler, dan desktop setelah hari pertama.

Sekarang, perusahaan pelacak aplikasi independen Apptopia melaporkan Disney+ telah diunduh 22 juta kali ke perangkat seluler sejak diluncurkan, dan aplikasi ini memiliki rata-rata 9,5 juta pengguna ponsel aktif harian, yang berada di peringkat teratas di toko aplikasi Apple dan Google.

Apptopia hanya mengukur unduhan dan penggunaan ponsel, dan tidak termasuk penggunaan pada perangkat seperti TV pintar, kotak Roku, Apple TV atau browser web desktop.

Disney mengatakan tidak akan mengungkapkan jumlahnya sendiri sampai laporan triwulanan berikutnya, dan seorang juru bicara menolak untuk mengomentari temuan Apptopia.

Apptopia mengatakan itu mengukur unduhan aplikasi seluler dengan menghubungkan alat analisis data ke lebih dari 250.000 aplikasi. Kemudian menggabungkan data itu dengan informasi yang tersedia untuk umum untuk memperkirakan jumlah unduhan.

Apptopia tidak memiliki informasi tentang berapa banyak unduhan yang berasal dari uji coba gratis. Diketahui, Disney menawarkan Disney+ gratis selama tujuh hari. Verizon juga menawarkan tahun gratis bagi pelanggan nirkabel dengan paket data tak terbatas dan pelanggan Fios TV baru. Tetapi sejumlah besar orang membayar, karena Apptopia mengatakan Disney telah menghasilkan US$20 juta dalam pendapatan dari aplikasi. Itu adalah kombinasi biaya US$5 per bulan dan komitmen tahunan, dan itu tidak termasuk potongan yang harus dibagikan Disney dengan toko aplikasi.

Apptopia mengatakan awal yang kuat untuk Disney+ tampaknya tidak mengganggu lalu lintas seluler ke aplikasi streaming saingan. Waktu pengunduhan dan streaming untuk AT&T HBO Now dan Amazon Prime Video tidak terpengaruh oleh peluncuran baru. Netflix memang melihat penurunan singkat dalam lalu lintas seluler setelah peluncuran Disney+, tetapi kemudian kembali volume normal, menurut laporan itu.

Sementara itu, laporan tren pencarian tahunan Google, yang dirilis pada hari Rabu, mengatakan Disney+ adalah pencarian dengan tren teratas pada 2019 di AS, tanda kuat lain dari minat konsumen.Disney menggembar-gemborkan konten lebih dari 7.500 episode dan 500 film dari katalog mereka dalam tahun pertama, termasuk film-film besutan anak usaha Disney.

Di ranah Marvel, Kapten Marvel dan Avengers: Endgame akan tersedia, dan diikuti sebagian besar fase 4 Marvel Cinematic Universe melalui seri seperti The Falcon dan Winter Soldier, Loki, Hawkeye dan WandaVision.

Jika Star Wars yang Anda cari, The Mandalorian sudah tersedia, berikut musim ke-7 dan terakhir Star Wars: The Clone Wars sedang dalam perjalanan, serta seri prekuel Rogue One dan serial yang telah lama dispekulasikan, Obi Wan Kenobi.

Sayangnya, kita di Indonesia belum bisa ikut menikmati. Disney hanya meluncurkan Disney+ di empat negara di luar AS, dan sekitar 85% unduhan Disney+ dan pengguna harian berada di AS, menurut Apptopia. Aplikasi ini akan diluncurkan secara global tahun depan, dimulai dengan Eropa Barat pada bulan Maret, kemudian Amerika Latin dan Eropa Timur pada musim gugur.(CNBC/M-2)