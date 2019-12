AIA Ajak Talenta Muda Sepak Bola Berlatih di Akademi Persija

KEMITRAAN perusahaan asuransi, AIA dengan Persija Jakarta dilanjutkan dengan menggelar pemusatan latihan dan seleksi bagi 50 talenta muda Indonesia untuk masuk ke Akademi Persija Jakarta.

Dari 50 pesepakbola itu, sebanyak 5 peserta dinyatakan lolos, yaitu satu peserta bernama Nathan Fariel ke Elitepro Persija dan 4 lainnya, yaitu Raja Syahbana, Sava Fiprian Januario, Rizky Chandra Abdulmanan, serta Muhammad Alwi Permana, dinyatakan lolos ke Akademi Persija.

Head of Brand and Communication PT AIA Financial Kathryn Monika Parapak mengatakan, ajang itu merupakan bagian dari AIA Elite Football Training Camp yang digelar sejak 2017. Ajang yang digelar bersama klub Tottenham Hotspur itu juga telah melibatkan 100 pesepak bola muda Indonesia.

"Saat ini dengan Persija, para talenta tersebut mendapatkan akses untuk melanjutkan minat dan bakat mereka ke jenjang yang lebih serius," kata Kathryn dalam keterangan tertulisnya.

Anton Blackwood, International Development Coach Tottenham Hotspur, Antpm Blackwood menjelaskan, program Elite Football Training Camp di Phuket, Thailand memberikan pengalaman berlatih dengan program kelas dunia mulai dari teknik di lapangan, hingga materi yang akan memberi manfaat besar di luar lapangan seperti nutrisi dan kedisiplinan.

"Saya bangga melihat kemampuan para peserta yang terus berkembang dan dapat tampil maksimal dengan antusias yang tinggi. Semoga para peserta mendapat pengalaman berharga dan dapat terus mengembangkat bakatnya dalam sepak bola," ujarnya.

Direktur Bisnis dan Marketing Persija Andhika Suksmana mengatakan, program AIA sejalan dengan komitmen Persija untuk membina bakat muda sepak bola Indonesia berprestasi di ajang nasional maupun internasional.

“Program pelatihan di Akademi Persija memberikan kesempatan bagi para peserta untuk menampilkan kemampuannya dalam sepak bola. Dari pelatihan ini, peserta yang terpilih berhak mengikuti program lanjutan untuk masuk ke dalam jenjang Elite Academy Persija," ujarnya.

Kemitraan AIA dengan Persija diluncurkan pada November 2019. Dalam kemitraan ini, AIA menjadi sponsor utama tim dengan julukan Macan Kemayoran di Liga 1 Putri 2019.

Logo AIA ditampilkan di jersey Persija Putri. AIA dan Persija juga bekerjasama dalam program pengembangan bakat melalui Akademi Persija. (RO/OL-7)