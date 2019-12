Cuaca Buruk, Kapolda Kepri Patroli Antisipasi Bencana

HUJAN deras yang mengguyur Kota Batam selama tiga hari terakhir membuat Kapolda Kepulauan Riau (Kepri) turun gunung.

Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan termasuk kecelakaan lalu lintas dan beberapa insiden lainya, Andap beserta pejabat utama Polda Kepri melakukan patroli dengan menggunakan sepeda.

Rombongan berkeliling Kota Batam dimulai dari Kantor Polda Kepri. Di tengah guyuran hujan, mantan Kapolda Maluku ini tidak ragu bersepeda bersama anggotanya. Bahkan jenderal bintang dua ini beberapa kali terlihat menyapa pengguna jalan raya ketika dia melintas di jalanan.

Andap mengaku sangat penting memantau kondisi lapangan di saat hujan seperti ini. "Di musim hujan seperti ini, harus memantau langsung kondisi rill di lapangan," sebut Andap, Minggu, (15/12).

Sebagai pimpinan bisa saja Andap meminta anak buahnya untuk melakukan pantauan di lapangan.

Saat ditanyakan hal tersebut, Andap mempunyai jawaban sendiri.

"Pimpinan ada bersama-sama anggota di lapangan untuk melayani masyarakat dalam kondisi apapun," terangnya santai.

Dalam dinamikanya, menurut mantan Kapolda Sulawesi Tenggara (Sultra) ini, hal yang dilakukannya ini bukan sekadar kata-kata. Alangkah baiknya langsung mencontohkan.

"Leads by the example. Satu ketauladanan akan lebih berarti daripada sejuta arahan," tambahnya. (A-2)