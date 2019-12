Boogie Doggie, Surga bagi Anjing dan Pencintanya

Bagi para pencinta anjing, membawa peliharaan mereka ke kafe sering kali menjadi kendala karena sering terjadi penolakan. Namun, kini hadir Boogie Doggie yang akan mempertemukan keduanya untuk bersenang-senang sekaligus menikmati hidangan yang lezat.

BAGI para pencinta anjing, kini Anda dapat menikmati makanan di kafe sambil berinteraksi dengan banyak anjing lucu yang jinak di Boogie Doggie Pet Cafe. Makanan yang disajikan tentu saja untuk manusia, mulai dessert, finger food, comfort food, hingga makanan berat dengan kekhasan Barat dan Indonesia.

Berlokasi di Gading Walk Mal Kelapa Gading, diceritakan pemilik kafe, Viony Lionardo, diawali dengan membuka area untuk dog playground, grooming dan pet hotel dengan nama yang sama, yaitu Boogie Doggie, kemudian dia mendapat tawaran juga untuk membuka kafe.

"Saya terpikir karena memiliki banyak anjing dan saya merupakan pemain dog show, jadi boogie doggie cage ini dibuka pada April 2019. Memang saya buka agar para pencinta anjing bisa makan dan bermain dengan anjing," cerita Viony ditemui di Jakarta, Kamis (12/12).

Untuk pilihan makanannya, pengunjung bisa menikmati camilan atau finger food bercita rasa Barat, seperti avocado tostada yang dibanderol Rp48 ribu. Avocado tostada berupa tortila yang dibuat crispy dengan tumpukan suwiran ayam dan diselimuti keju mozzarella. Gurihnya camilan ini berpadu dengan segarnya avokat pada cocolan guacamole dan potongan tomat seperti saus salsa.

Selain itu, mereka juga menyediakan bruschetta, kentang goreng, bitter ballen, ubi goreng, dan lobster ball.

Pada pilihan makanan berat, tersedia aneka jenis pasta, seperti mac and cheese (Rp40 ribu), spageti (Rp60-68 ribu), mushroom soup, salad, lalu aneka nasi goreng beef bacon, seafood, dan nasi goreng buntut (Rp55 ribu-68 ribu).

Jangan lupa cicipi kelezatan hidangan utama, yaitu chicken maryland (Rp68 ribu). Steak ayam dengan dengan tepung, tapi komposisi ayamnya tebal dan tetap renyah pada tiap potongnya. Steak ayam ini dilumuri dengan saus mushroom dengan rasa yang kuat.

Selain itu, pancake juga masuk dalam hidangan utama mereka, yaitu smokey party pancake (Rp68 ribu), berbentuk wajah anjing dengan permukaan menggunakan setangkup pancake manis dengan adonan padat dan empuk. Pancake ini ditumpuk dengan gurihnya daging ham sapi dan keju membentuk telinga dan hidung anjing, serta segarnya buah zaitun yang dipasang menjadi mata anjing.

Tiga dimensi

Ada pula dachshund hotdog, potongan roti dan sosis yang dibentuk menyerupai anjing dachshund tiga dimensi lengkap dengan bentuk hidung dan telinganya yang panjang. Hot dog ini disajikan lengkap dengan selada dan tomat yang segar. Makanan utama lain yang ditawarkan, seperti mexican sandwich, fish and chips, dan sup buntut.

Untuk dessert, yang paling sering dipesan puggy mousse, yaitu mousse beku, yang dicetak berbentuk anjing pug dan sangat nyata hasilnya lengkap dengan lekukan-lelukan badan dan leher dari anjing pug yang gemuk. Panjang badan puggy mousse ini selebar telapak tangan bila jari dirapatkan. Ukurannya termasuk cukup besar sehingga bisa dimakan sharing.

Puggy mousse tersedia dalam tiga varian, yaitu mocha berwarna cokelat cerah yang rasanya lebih cenderung manis, lalu cokelat dengan menggunakan dark chocolate, dan vanila oreo, berupa bentuk mousse anjing putih yang bila dipotong dalamnya berisi oreo. Selain itu, ada potongan stroberi untuk menetralisasi rasa. Puggy mousse ini bisa dinikmati dengan harga Rp75 ribu.

Proses membuat puggy mousse, menurut dia, memang membuthkan ketekunan tingkat tinggi juga kesabaran. Bayangkan, untuk membuat puggy mousse butuh waktu 8 jam. Jadi, kafe akan menyetok dan tinggal mengeluarkan untuk di-plating. Bisa saja saat akan dikeluarkan dari cetakan, kaki puggy mousse-nya patah, itu tidak bisa dipakai. Jadi semua puggy mousse sudah dikeluarkan dari cetakan, lalu dibekukan sampai penyajian.

"Choco mousse kami menggunakan bahan berkualitas. Jadi bila telah dihidangkan lalu ditinggal bermain 30 menit, puggy mousse-nya masih bagus. Memang begitu disajikan akan sedikit keras kalau mau langsung potong karena beku," jelas Viony.

Perut kenyang, tetapi haus? Cobalah mango parfait yang dibanderol Rp58 ribu. Mango parfait berupa minuman jus mangga ditambah puding mangga pada bagian bawah setebal 2-3 cm serta cookies cokelat dan es krim pada bagian atas. Minuman dengan keseluruhan rasa manis ini akan berimbang ketika Anda memesan makanan dengan rasa dominan gurih. Mereka juga menyediakan aneka kopi, mulai espreso, affogato, hingga kopi kekinian bagi para penikmatnya.

Bermain yang bertanggung jawab

Umumnya, pengunjung yang masuk ke kafe ini merupakan penyuka anjing. Rata-rata mereka akan datang ke bagian teras restoran, baik dewasa maupun anak-anak, untuk mengamati tingkah laku anjing di dalam kafe selama beberapa saat, sebelum akhirnya memutuskan berinteraksi dengan sekitar 15 anjing yang dilepas bebas di dalam kafe.

Total semua ada 45 anjing dari berbagai ras, seperti pomeranian, pug, samoyed, alaskan malamute, corgi, golden retriever milik mereka yang merupakan anjing champion baik yang ikut kompetisi dalam dan luar negeri, beagle, yorkshire terrier, pug, french bulldog, shih tzu, dan dachshund.

Ruangan kafenya memang ada indoor dan outdoor. Kalau di ruangan indoor ber-AC dan Anda bisa bermain langsung bersama anjing, dengan minimum pembelanjaan.

Di hari kerja, minimum transaksi makanan atau minuman sebesar Rp50 ribu per orang dan Rp70 ribu per orang. Kemudian, tamu diberi waktu makan sambil bermain dengan anjing selama 2 jam. "Kalau mereka mau memperpanjang tentu bisa, dikenai Rp25 ribu per jam, itu di luar harga makanan," jelas Viony.

Di sini tamu juga bisa memberi makan anjing. Namun, harus membayar Rp11 ribu per mangkuk kecil. Di dalam, tamu juga bebas berfoto bersama anjing-anjing lucu. Untuk pelayanan termasuk sigap dan ramah. Mereka akan membantu tamu bila tamu berkenan berfoto bersama anjing.

Kalau memilih ruangan indoor, pastikan kalau Anda bukan orang yang risih dengan bulu anjing maupun kencingnya. Sering kali anjing di kafe ini buang air kecil di area resto, meski ada juga anjing salah satunya jenis pug yang dipakaikan popok celana agar tidak mengompol. Tenang saja, para pegawai sigap membersihkan ataupun Anda bisa langsung memanggil pegawai bila melihat anjing yang buang air kecil.

Sementara itu, ruangan outdoor di teras kafe disediakan bagi pengunjung yang ingin makan, ngemil, dan minum santai sambil membawa anjing peliharaan mereka. "Kami sediakan seating outdoor yang juga ada cantolan leash untuk park doggie. Ada juga air mineral untuk anjing di area ini. Tapi anjing milik tamu tidak bisa bermain di indoor seating kami. Kalau pemiliknya mau main dengan Anjing kami yang di dalam, kami sediakan fasilitas daycare di hotel Boogie Doggie selama pemilik makan di Boogie Doggie Pet Cafe," terang Viony.

Sebelum masuk ke dalam ada aturan yang terpasang di dinding dan harus Anda baca dulu sebelum masuk demi keamanan dan kenyamanan bersama. Aturan itu di antaranya tamu merupakan penyayang anjing dan bisa menjaga anjing dengan lembut.

Anjing-anjing di Boogie Doggie sangat independen, tamu akan bisa melihat sifat tiap-tiap anjing secara alami. Ada baiknya sebelum berkunjung, Anda bia mengintip aturan nongkrong di kafe ini dan aktivitas para anjing melalui Instagram mereka di @boogiedoggiemkg.

"Para anak bulu kami tidak boleh diangkat sambil dibawa lari, jadi kalau kamu mau main, kamu bisa duduk di lantai sambil bermain dan berpelukan dengan mereka," katanya.

Kepada orangtua juga diminta mengawasi dan mengajarkan anak-anak bila bermain di sekitar para anjing. Mengapa? Memang tingkat agresivitas para anak terkadang tidak terduga bila sudah bermain dengan anjing yang menggemaskan.

Tamu pun dilarang memberi makanan manusia kepada para anjing, sememelas apa pun anjing, karena akan berpengaruh terhadap rontoknya bulu anjing.

Kawasan Gading Walk memang kini dibuat untuk jalanan ramah anjing sehingga banyak juga majikan yang sedang membawa anjingnya jalan-jalan dan mampir ke kafe untuk bersantai, mengistirahatkan anjingnya di dog parking yang disediakan kafe Boogie Doggie. (M-4)