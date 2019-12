Eva Celia Selalu Menangis sebelum Bikin Lagu

PENYANYI Eva Celia, 27, punya tradisi unik ketika akan membuat sebuah lagu. Dalam acara Duo Bujang, dia bercerita harus menangis lebih dulu karena ada perasaan insecure dan kurang percaya diri karyanya bakal diterima publik.

Eva melihat banyak musikus sekarang lebih mudah dan cepat mengorbitkan karya. Ini membuat persaingan antarmusikus semakin terbuka. Eva berpendapat, dalam satu hari bisa ribuan lagu dirilis.

"Maybe 10-20 years ago jauh lebih susah, you have to record deal untuk bisa ngeluarin sebuah karya. Now everyone, now music daily. So competition is getting harder and harder. Sedangkan gue tuh slow gitu, to create something itu gue slow, takes time," kata Eva.

Dia pun mengaku ketika menulis (lagu) itu dan lagi stres-stresnya, di sisi lain melihat banyak sekali teman-teman yang mengeluarkan karyanya.

Gadis kelahiran Jakarta, itu, sekarang dikenal sebagai musikus, mengikuti jejak sang ayah Indra Lesmana. Putri pasangan Sophia Latjuba dan Indra Lesmana itu sadar banyak pelajaran berharga yang diperoleh dari kedua orangtuanya yang juga seorang publik figur. Eva mengaku beruntung diberi kebebasan untuk menggali potensi diri.

Dalam sesi wawancara bersama Duo Bujang, Eva menyebutkan makanan favoritnya. "Enggak perlu kasih gue bunga atau apa. Cukup kasih gue ini saja, durian! Thank you so much, gue lagi ngidam banget durian. (Medcom.id/H-1)