Bong Joon Ho Kelaparan di Ajang Cannes

SUTRADARA film Parasite, Bong Joon Ho, 50, menceritakan mengapa dia tampil dingin saat menerima standing ovation di acara Cannes Film Festival 2019. Hal itu dia ungkapkan saat tampil dalam The Tonight Show starring Jimmy Fallon baru-baru ini. "Karena kami lapar," kata Bong Joon Ho kepada Jimmy Fallon diikuti tawa para penonton, dikutip MTV.

Bong Joon Ho mengenang, saat itu jalannya acara Cannes Film Festival 2019 begitu lama. Bahkan, dibutuhkan waktu hingga larut malam saat Parasite selesai diputar pada acara tersebut. "Dan jam sudah memasuki larut malam," kenang laki-laki kelahiran Daegu, Korea Selatan, itu.

Dengan perut yang keroncongan, dirinya dan para pemain film Parasite setia menunggu sampai Parasite selesai ditayangkan. Seusai penayangan tersebut, film Parasite mendapat apresiasi yang meriah dari penonton.

Bong Joon Ho pun berpidato naik ke atas panggung dan mulai melontarkan pidato singkat. "Terima kasih, ayo semuanya kita pulang," tandasnya.

Parasite meraih nominasi Best Motion Picture-Foreign Language, Best Director untuk Bong Joon-ho, dan Best Screenplay-Motion Picture dalam Golden Globe Awards 2020 yang akan dihelat pada Januari mendatang. (Medcom.id/H-2)