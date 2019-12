Ed Sheeran Artis Nomor Wahid di Inggris

MUSIKUS Ed Sheeran, 28, dinobatkan jadi UK's Official Number 1 Artist of the Decade setelah lagu-lagunya memecahkan rekor, kata Official Charts Company, kemarin. Lagu terkenal Shape of You miliknya yang bertengger 14 pekan di peringkat teratas Inggris pada 2017, dinobatkan jadi lagu paling top dalam 10 tahun terakhir.

"Terima kasih semua yang sudah mendukung saya dalam 10 tahun terakhir, terutama penggemar yang luar biasa," kata Ed Sheeran dalam siaran resmi seperti dilansir Reuters.

Bukan hanya itu, Sheeran juga meraih penghargaan Official Chart Record Breaker karena lagu dan albumnya banyak menempati posisi satu pada periode 2010-2019. Jika dihitung total, karya Ed Sheeran menempati posisi puncak selama 79 pekan, dilansir dari perusahaan yang mendata tangga lagu mingguan di Inggris. Penerima penghargaan itu sebelumnya meliputi Paul McCartney dan Justin Bieber.

"Pada awal dekade ini, dia hanya dikenal sebagai remaja 18 tahun dari Suffolk, tapi katalog pencapaiannya sejak saat itu betul-betul luar biasa," ujar Martin Talbot, kepala eksekutif Official Charts Company.

Sheeran pertama kali masuk ke tangga lagu Inggris lewat lagu debut The A Team. Sejak itu sudah ada delapan lagunya jadi single nomor satu di Inggris. Empat albumnya juga menduduki posisi puncak tangga album Inggris. (Ant/H-2)