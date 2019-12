Maudy Koesnaedi Mendalami Hobi Basket

TIDAK disangka, artis cantik Maudy Koesnaedi punya hobi bermain basket. Ia mengaku telah menekuni olahraga ini sejak dahulu, bahkan sempat diajak latihan dengan Perbasi DKI Jakarta sebelum terkenal sebagai seorang model dan artis.

Bersama komedian Augie Fantinus, jebolan Abang None Jakarta 1993 ini menceritakan pengalamannya bermain basket di satu unggahan video pendek di kanal Youtube milik Augie yang dirilis pada Kamis (12/12).

Sebelumnya, pemeran tokoh Zaenab di serial Si Doel Anak Sekolahan ini sempat mengunggah sebuah foto saat dia mengikuti kompetisi basket South Basket Ball League yang rutin diadakan Ikatan Abang None Jakarta Selatan setiap tahun, di akun Instagram miliknya.

Menurut pengakuan dari artis berdarah Sunda kelahiran Jakarta 8 April 1975 ini, foto tersebut diambil ketika Tim None Jakarta Utara yang diwakilinya berhasil memenangi kompetisi tersebut yang diadakan pada November lalu.

"Jadi setiap tahun itu Ikatan Abang None Jakarta Selatan selalu bikin kompetisi basket yang namanya South Basket Ball League, yang main itu anak-anak alumni Abnon, ada dua kategori Abang dan ada None. Biasanya kalau yang None itu ada 3 on 3, aku sebagai alumni Abnon selalu ikut jadi perwakilan Abnon Jakarta Utara, buat rame-ramein aja," terang ibu dari Eddy Maliq Meijer ini

Maudy pun menuturkan bahwa waktu SMP dia oleh teman-temannya dijadikan pemain basket 'andalan di situasi aman.' "Kemarin, alhamdulillah dapat juara 1 untuk kelompok None Jakarta Utara," terangnya.

Maudy juga mengisahkan pada tahun lalu tidak bisa mengikuti acara yang sama karena sempat cedera bahu. "Aku ikut kompetisi yang diselenggarain dua tahun yang lalu dan tahun ini ikut lagi.

Artis 44 tahun ini bahkan sadar jika banyak penggemarnya yang tidak tahu bahwa dirinya telah lama menekuni olahraga basket ini. Bahkan, banyak yang menyatakan jika dirinya tidak begitu cocok dengan hobi ini.

"Banyak yang enggak tahu kalau aku suka main basket, katanya enggak matching antara karakter Zaenab sama basket, katanya sih gitu. Kenyataannya aku aslinya tomboi," jelas Maudy saat berperan sebagai Zaenab sebagai gadis yang kalem dan gemulai itu.

Kegemaran Maudy terhadap olahraga basket juga dibuktikan saat berkuliah di Universitas Indonesia (UI). Dia bergabung dengan klub di Fakultas Sastra UI gitu. "Kemarin juga sempat diajak main sih tapi kendalanya agak susah waktunya. Terus juga masalah napas, main di lapangan napasnya udah berat gitu," akunya.

Beda dengan anak

Lain ibu lain anak. Maudy mengaku heran dengan anak semata wayangnya, Eddy Maliq Meijer yang justru tidak suka bermain basket. Eddy lebih tertarik dengan sepak bola dan aktif di sebuah klub sepak bola di Belanda. "Dia berposisi sebagai goalkeeper," ujarnya.

Bahkan, Maudy mengaku tidak begitu sepakat dengan pilihan sang anak sebagai goalkeeper di klub sepak bolanya. Ia khawatir jika sang anak mengalami cedera.

"Dia anak bola, padahal keluargaku semuanya hobinya basket. Mungkin karena bapaknya Belanda," katanya diiringi tawa. Terhadap pilihan olahraga anaknya itu, Maudy pun akhirnya pasrah.

"Sebagai ibu ya ngelihat aja apa yang dia suka, kesempatan yang dia dapat kita push aja, kita dukung maunya gimana, kita ikutin," pungkasnya ketika menceritakan sosok sang anak.(H-1)