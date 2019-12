Jadi Warisan Dunia, Ini 7 Fakta Seputar Pencak Silat

UNITED Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) atau Badan Pendidikan dan Kebudayaan PBB telah menetapkan tradisi pencak silat sebagai Intangible Cultural Heritage (ICH) atau Warisan Budaya tak Benda pada Sidang ke-14 Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, berlangsung di Bogota, Kolombia, antara 9 dan 14 Desember.

Berikut adalah fakta-fakta seputar pencak silat.

1. Makna pencak silat.

Pawai pencak silat di sepanjang Malioboro Yogyakarta. (MI/Ardi Teristi Hardi)

Pencak silat adalah hasil budaya manusia Indonesia untuk membela, mempertahankan eksistensi (kemandiriannya) dan integritasnya (manunggal) terhadap lingkungan hidup/alam sekitarnya untuk mencapai keselarasan hidup guna meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa -- Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI).

2. Berasal dari Sumatra Barat dan Jawa Barat.

Sumatra Barat khususnya Minangkabau dan Jawa Barat sering disebut sebagai daerah asal-usulnya. Setelah itu, tradisi itu menyebar ke sejumlah daerah di seluruh Indonesia.

Silat atau yang dalam bahasa Minangkabau ‘silek’ konon diciptakan oleh Datuk Suri Diraja dari Pariangan, Tanah Datar, di kaki Gunung Marapipada pada abad ke-11. Kemudian silek dibawa dan dikembangkan oleh para perantau Minangkabau ke seluruh Asia Tenggara.

Adapun berdasarkan folklor lain, Abah Khair yang diduga hidup pada pertengahan abad ke-17, sering disebut sebagai cikal bakal dari pencak silat genre Cimande yang dianggap tertua di Jawa Barat.

3. Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) didirikan pada 18 Mei 1948 di Solo

Persatuan Pencak Silat Indonesia diprakarsai dan diketuai oleh Wongsonegoro, yang saat itu juga menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. IPSI bernaung di bawah Kementerian Pembangunan dan Pemuda.

4. Mulai diperlombakan dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-8 pada 1973.

Bermula dari perhelatan olahraga di tingkat nasional yaitu PON ke-8 pada 1973 di Jakarta. Saat itu baru 15 daerah turut berpartisipasi. Jumlah pesilat sebanyak 128 peserta, terdiri dari 106 atlet pesilat putra dan 22 putri.

Saat PON ke-9 di Jakarta pada 1977, jumlah daerah yang berpartisipasi mulai naik menjadi 20 daerah.

5. Persatuan Pencak Silat Antarbangsa (Persilat) dibentuk pada 11 Maret 1980

Pesilat dari Maroko tampil pada acara puncak Festival Bela Diri Dunia di Situ Buled Taman Air Mancur Sri Baduga Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, pada 2017. (Antara)

Anggota di awal pembentukan ialah Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Sejalan dengan persebaran pencak silat yang semakin mendunia, kini Persilat telah diikuti oleh 53 negara.

1. Indonesia (Ikatan Pencak Silat Indonesia/IPSI)

2. Singapura (Persekutuan Silat Singapura/Persisi)

3. Malaysia (Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia/Pesaka)

4. Brunei Darussalam (Persekutuan Silat Kebangsaan Brunei /Persib)

5. Afghanistan (Afghanistan Pencak Silat Federation/APSF)

6. Afrika Selatan (The South Africa Pencak Silat Association/SAPSA)

7. Aljazair (Algerian Pencak Silat Federation/APSF)

8. Amerika Serikat (USA Pencak Silat Federation/USAPSF)

9. Australia (Australian Pencak Silat Federation/APSF)

10. Austria (Pencak Silat Verbands Oestreeichs /PSVO)

11. Azerbaijan (Azerbaijan Pencak Silat Federation/APSF)

12. Bangladesh (Bangladesh Pencak Silat Association/BPSA)

13. Belanda (Netherlands Pencak Silat Federation/NPSF)

14. Belgia (Bond Pencak Silat Belgium/BPSB)

15. Tiongkok (China Pencak Silat Federation/CPSF)

16. Chinese Taipei (Chinese Taipei Pencak Silat Federation/CTPSIF)

17. Estonia (Estonian Pencak Silat Federation /EPSF)

18. Filipina (Philsilat Sports Association Inc/Philsilat)

19. Jerman (German Pencak Silat Federation/GPSF)

20. India (Indian Pencak Silat Federation/IPSF)

21. Inggris Raya (The Pencak Silat Federation Of The UK/PSF UK)

22. Iran (Iran Pencak Silat Association/IPSA)

23. Italia (Federazione Italiana Pencak Silat/FIPS)

24. Jepang (Japan Pencak Silat Association/JAPSA)

25. Kamboja (Cambodian Pencak Silat Federation / CPSF)

26. Kanada (Canada Pencak Silat Federation / CPSF)

27. Kazakhstan (Pencak Silat Kazakhstan / PSK)

28. Korea Selatan (Korea Pencak Silat Federation / KPSF)

29. Kyrgyzstan (Kyrgyzstan Pencak Silat Federation / KPSF)

30. Laos (Pencak Silat Of Laos / PSL)

31. Latvia (Pencak Silat Federation Latvia / PSVL)

32. Mesir (Egyptian Federation Of Pencak Silat / EFPS)

33. Myanmar (Myanmar Pencak Silat Association / MPSA)

34. Nepal (Nepal Pencak Silat Martial Arts Association / NPSMAA)

35. Pakistan (Pakistan Pencak Silat Federation / PAKSIF)

36. Palestina (Palestina Association Of Seni Silat / PAOS)

37. Prancis (Association France Pencak Silat / AFPS)

38. Rusia (Russian Pencak Silat Federation / RPSF)

39. Siprus (Cyprus Pencak Silat Federation / CYPSF)

40. Slovakia (Slovakia Pencak Silat Federation / SPSF)

41. Spanyol (Pencak Silat Spanish Federation / PSSF)

42. Sri Lanka (Pencak Silat Federation Srilangka / PSFS)

43. Suriname (Suriname Pencak Silat Association / SPSA)

44. Swiss (Pencak Silat Switzerland / PSVIS)

45. Tajikistan (Tajikistan Pencak Silat Federation / TPSF)

46. Thailand (Pencak Silat Association Of Thailand / PSAT)

47. Timor Leste (Federasi Pencak Silat Timor Leste / FESTIL)

48. Turki (Turkish Pencak Silat Association / TPSA)

49. Turkmenistan (Turkmenistan Pencak Silat Federation / TPSF)

50. Ukraina (Ukrainian Pencak Silat Federation / UPSF)

51. Uzbekistan (Uzbekistan Pencak Silat Associaton / UPSA)

52. Vietnam (Vietnam Pencak Silat Federation / VPSF)

53. Yaman (Yemen Pencak Silat Federation / YPSF)

6. Pencak silat dalam kancah olahraga dunia

Atlet Pipiet Kamelia merayakan kemenangan dalam Asian Games 2019, di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Rabu (29/8/2018). (AFP)

a. Kejuaraan dunia pencak silat diadakan pada 1982.

Indonesia menginisiasi agenda kejuaraan Pencak Silat tingkat dunia untuk pertama kalinya. Dikenal dengan branding Invitasi Pertandingan Pencak Silat ke-1 diadakan pada 1982. Even ini diikuti tujuh negara, yaitu Malaysia, Singapura, Belanda, Jerman Barat, Amerika Serikat, Australia, dan Indonesia selaku tuan rumah. Mulai 1986, event itu mulai diubah menjadi Kejuaraan Dunia Pencak Silat. Pada 1986 Kejuaraan Dunia Pencak Silat pertama di luar Asia, mengambil tempat di Wina, Austria.

b. Pencak Silat pertama dipertandingkan di SEA Games 1987

Bermula dari SEA Games ke-14 pada 1987, dan sejak itulah hingga kini pencak silat konsisten dipertandingkan di SEA Games. Pada kesempatan pertama SEA Games tersebut pertandingan cabang olahraga ini diikut lima negara yakni Indonesia selaku tuan rumah, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam dan Thailand.

c. Pencak silat pertama dipertandingkan di Asian Games 2018

Sebanyak 166 atlet dari 16 negara berkompetisi dalam pencak silat di Asian Games 2018. Indonesia memenangi 14 dari 16 medali emas yang diperebutkan, serta Vietnam memenangi dua medali emas yang tersisa.

d. Diperjuangkan untuk masuk Olimpiade 2020 di Tokyo

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) tengah berjuang agar cabang olahraga pencak silat bisa dipertandingkan di Olimpiade. Syarat suatu cabang olahraga bisa dipertandingkan di Olimpiade adalah minimal memiliki 70-75 federasi negara anggota.

7. Diproklamasikan dan didaftarkan sebagai nominator ke UNESCO pada 2017

Indonesia tengah mendorong proposal pengakuan pencak silat ke UNESCO supaya menjadi intangible cultural heritage of humanity. Diproklamasikan dan didaftarkan sebagai nominator ke UNESCO pada 2017. Pada 2019, UNESCO menetapkan pencak silat sebagai warisan budaya Indonesia. (Beragam sumber/X-15)

Baca juga: UNESCO Tetapkan Pencak Silat sebagai Warisan Budaya tak Benda

Baca juga: Indonesia Optimistis Silat Jadi Warisan Budaya Dunia Unesco

Baca juga: Pencak Silat Jadi Warisan Budaya tak Benda, Nadiem Bangga

Baca juga: Indonesia Tempatkan Empat Pesilat ke Final