Inilah Penyebab Menguatnya Rupiah Pada Hari Ini

NILAI tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Jumat pagi menguat seiring semakin dekatnya kesepakatan dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Pada pukul 9.28 WIB, Rupiah bergerak menembus level di bawah Rp14.000 per USD. Rupiah menguat 64 poin atau 0,45 persen menjadi Rp13.969 per USD dibanding posisi sebelumnya di level Rp14.033 per USD

"Rupiah kemungkinan akan kembali menguat dalam perdagangan akhir pekan," kata Direktur PT Garuda Berjangka, Ibrahim Assuaibi di Jakarta, Jumat (13/12/2019).

Hal itu diperkuat adanya laporan Amerika Serikat (AS) telah mencapai kesepakatan prinsip pada perdagangan dengan Tiongkok. Hanya beberapa hari sebelum tarif baru AS untuk impor barang Tiongkok akan diberlakukan. AS telah mencapai kesepakatan perdagangan fase satu, dalam prinsip dengan Tiongkok, demikin laporan sebuah sumber tentang pembicaraan antara kedua negara pada Kamis (12/12/2019).

Sumber tersebut berharap Gedung Putih diharapkan segera merilis kesepakatan kedua negara tersebut. Laporan tersebut juga mengikuti komentar Presiden AS Donald Trump dari awal sesi, bahwa AS sudah sangat dekat untuk menyelesaikan kesepakatan dengan Tiongkok.

Ibrahim memperkirakan rupiah hari ini akan bergerak di kisaran Rp14.005 hingga Rp14.050 per dolar AS. (OL-3)