Rupiah Tembus Rp13.969/USD

PERGERAKAN nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di pembukaan perdagangan pagi melaju kencang. Rupiah dan IHSG kompak menguat.

Mengutip data Bloomberg, Jumat (13/12/2019), rupiah dibuka menguat ke posisi Rp14.015 per USD dibandingkan perdagangan sebelumnya di level Rp14.032 per USD.



Rupiah terus melaju kencang hingga di bawah Rp14 ribu per USD dan bertengger di level Rp13.969 per USD. Rentang gerak rupiah berada di Rp13.968-Rp14.015 per USD. Adapun rupiah bergerak menguat hingga 63,5 poin atau setara 0,45 persen. Sedangkan data Yahoo Finance, rupiah berada di level Rp13.975 per USD. Adapun rupiah menguat 45 poin atau setara 0,32 persen. Di sisi lain pergerakan IHSG juga terpantau menguat. Mengutip laman IMQ21, gerak IHSG terpantau melejit 46,99 poin atau setara 0,8 persen ke posisi 6.186.

IHSG sempat menyentuh level tertinggi di posisi 6.193 dan level terendah di 6.180. Sementara itu volume perdagangan saham tercatat sebanyak 623 juta lembar senilai Rp679 miliar. Sebanyak 171 saham menguat, 76 saham melemah, 93 saham stagnan, dan terjadi 47.277 kali transaksi. (OL-3)