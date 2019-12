UNESCO Resmi Akui Pencak Silat sebagai Warisan Budaya Indonesia

SENI bela diri tradisonal Pencak Silat kini secara resmi ditetapkan sebagi Warisan Budaya Tak Benda asli Indonesia oleh UNESCO.

Hal ini diutarakan langsung pada Sidang ke-14 Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, yang berlangsung di Bogota, Kolombia, pada 9-14 Desember 2019.