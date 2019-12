Karakter-Karakter Pria Lara Beradu di SAG Award 2020

Nominasi Screen Actors Guild (SAG) Awards 2020 telah diumumkan. Semakin mengerucutkan para aktor yang berpeluang masuk ke nominasi Academy Awards pada Februari mendatang.

Tahun ini, semua mata akan tertuju pada balapan kunci seperti aktor terbaik dan aktris pendukung terbaik, yang menempatkan Adam Driver (Marriage Story) dengan Joaquin Phoenix (Joker), dan Jennifer Lopez (Hustlers) bersaing melawan Laura Dern (Marriage Story).

Driver dan Phoenix masih menjadi pesaing utama untuk kategori aktor terbaik di penghargaan SAG, dibuntuti Christian Bale (Ford v Ferrari), Leonardo DiCaprio (Once Upon a Time in Hollywood...), dan Taron Egerton (Rocketman).

Nominasi SAG tampaknya juga meningkatkan peluang para aktor yang tidak dijagokan dalam perebutan penghargaan. Seperti Egerton untuk aktor terbaik, Jamie Foxx untuk aktor pendukung terbaik di Just Mercy, dan Lupita Nyong'o untuk aktris terbaik di US.

Pada kategori aktris terbaik, ada Cynthia Erivo untuk perannya sebagai Harriet Tubman di film biopik Harriet. Bersama Nyong'o, duo ini juga setidaknya telah meruntuhkan anggapan bahwa ras aktris terbaik Oscar tahun ini akan memiliki lineup yang hampir' Oscar Too White'. Meski begitu, semua tanda masih menunjuk ke Renée Zellweger sebagai kandidat terdepan yang dijagokan dalam kategori ini. Bersaing dengan ketiganya ialah Scarlett Johansson (Marriage Story) dan Charlize Theron (Bombshell).

Para pemeran Bombshell, yang mengangkat skandal di Fox News, juga memberikan sinyal kuat di ajang ini melalui kinerja yang luar biasa oleh para pemerannya, termasuk untuk kategori aktris pendukung terbaik lewat Nicole Kidman dan Margot Robbie.

Para pemeran The Irishman, cerita mafia yang bertabur bintang garapan Martin Scorsese, juga bernasib baik seperti yang diharapkan. Para pemain masuk nominasi untuk kinerja luar biasa oleh para pemeran dalam film. Serta pengakuan individu untuk Joe Pesci dan Al Pacino.

Sementara itu, beberapa film prospeknya mulai terlihat suram. The Two Popes tampaknya tidak membuat kesan pada pemilih SAG, dengan bintang-bintang Jonathan Pryce dan Anthony Hopkins yang semakin tidak berpeluang di kompetisi.

Demikian pula, Little Women besutan Greta Gerwig, terlepas dari deretan ansambelnya yang meliputi Dern, Meryl Streep, dan Timothée Chalamet. Saoirse Ronan, favorit penghargaan tahunan yang digadang masuk nominasi Oscar untuk perannya sebagai Jo March yang keras kepala, juga tidak muncul di nominasi aktris terbaik SAG.

Nominasi SAG dianggap sebagai penentu kuat bagi potensi nominasi Oscar, karena pemenang akhir dipilih oleh anggota asosiasi actors guild, yang tumpang tindih dengan anggota pemilih Academy. Namun, ada pengecualian di sana-sini; Regina King tidak pernah dinominasikan untuk penghargaan SAG secara individu, tetapi kemudian memenangkan aktris pendukung terbaik di Oscar 2019.

Di layar gelas, komedi seperti Barry dan Fleabag masuk dalam perebutan penghargaan. Drama favorit seperti The Crown dan miniseri Chernobyl juga mendapatkan nominasi.

Adapun pendatang baru Apple TV+, lewat The Morning Show menjadi debutan dalam ajang penghargaan ini. Menghasilkan tiga pengakuan dari serikat aktor lewat akting Jennifer Aniston, Steve Carell, dan Billy Crudup. SAG Awards akan berlangsung pada 19 Januari 2020.

Berikut daftar nominasi SAG Awards 2020:

Film

Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture

Bombshell

The Irishman

Jojo Rabbit

Once Upon a Time...in Hollywood

Parasite

Outstanding Performance by a Male Actor in a Leading Role

Christian Bale, Ford v Ferrari

Leonardo DiCaprio, Once Upon a Time...in Hollywood

Adam Driver, Marriage Story

Taron Egerton, Rocketman

Joaquin Phoenix, Joker



Outstanding Performance by a Female Actor in a Leading Role

Cynthia Erivo, Harriet

Scarlett Johansson, Marriage Story

Lupita Nyong'o, Us

Charlize Theron, Bombshell

Renée Zellweger, Judy

Outstanding Performance by a Male Actor in a Supporting Role

Jamie Foxx, Just Mercy

Tom Hanks, A Beautiful Day in the Neighborhood

Al Pacino, The Irishman

Joe Pesci, The Irishman

Brad Pitt, Once Upon a Time...in Hollywood

Outstanding Performance by a Female Actor in a Supporting Role

Laura Dern, Marriage Story

Scarlett Johansson, Jojo Rabbit

Nicole Kidman, Bombshell

Jennifer Lopez, Hustlers

Margot Robbie, Bombshell

Televisi

Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series

Big Little Lies

The Crown

Game of Thrones

The Handmaid's Tale

Stranger Things

Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series

Barry

Fleabag

The Kominsky Method

The Marvelous Mrs. Maisel

Schitt's Creek

Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series

Sterling K. Brown, This Is Us

Steve Carell, The Morning Show

Billy Crudup, The Morning Show

Peter Dinklage, Game of Thrones

David Harbour, Stranger Things

Outstanding Performance by a Female Actor in a Drama Series

Jennifer Aniston, The Morning Show

Helena Bonham Carter, The Crown

Olivia Colman, The Crown

Jodie Comer, Killing Eve

Elisabeth Moss, The Handmaid's Tale

Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series

Christina Applegate, Dead to Me

Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Catherine O'Hara, Schitt's Creek

Phoebe Waller-Bridge, Fleabag

Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series

Alan Arkin, The Kominsky Method

Michael Douglas, The Kominsky Method

Bill Hader, Barry

Andrew Scott, Fleabag

Tony Shalhoub, The Marvelous Mrs. Maisel

Outstanding Performance by a Female Actor in a Television Movie or Miniseries

Patricia Arquette, The Act

Toni Collette, Unbelievable

Joey King, The Act

Emily Watson, Chernobyl

Michelle Williams, Fosse/Verdon

Outstanding Performance by a Male Actor in a Television Movie or Miniseries

Mahershala Ali, True Detective

Russell Crowe, The Loudest Voice

Jared Harris, Chernobyl

Jharrel Jerome, When They See Us

Sam Rockwell, Fosse/Verdon. (M-2)