My Little Pony Hadir di Emporium Pluit

EMPORIUM Pluit Mall menyelenggarakan berbagai kegiatan menarik untuk memeriahkan liburan akhir tahun mulai 5 Desember 2019 hingga 5 Januari 2020. Untuk pertama kalinya dalam liburan akhir tahun, Emporium Pluit Mall mendatangkan karakter My Little Pony beserta dance show seluruh enam karakternya yang terdiri atas Twilight Sparkle, Rainbow Dash, Pinky Pie, Fluttershy, Applejack, dan Rarity.

"Anak-anak diajak bersenang-senang dalam kegiatan menarik dan edukatif bersama My Little Pony. Kami juga menyediakan activity corner bagi anak-anak untuk mengasah keterampilan membuat kreativitas khas My Little Pony, seperti menggambar dan membuat tongkat unicorn. Produk merchandise My Little Pony bahkan bisa ditemukan di area retail," kata CEO Emporium Pluit Mall Ellen Hidayat di Jakarta, pekan lalu.

Emporium Pluit Mall juga kembali mengadakan Midnite Sale pada 14-15 Desember mulai pukul 20.00-24.00 WIB dengan diskon spesial hingga 70%.

Selain itu, ada penampilan menarik mulai 14 Desember 2019 hingga 5 Januari 2020 seperti penampilan akrobatik Santa Parkour. (RO/S-5)