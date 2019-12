Supermal Karawaci Sambut Natal

LIBURAN Natal dan Tahun Baru telah menjelang. Banyak aktivitas yang bisa dilakukan, mulai kulineran hingga berbelanja ke berbagai mal. Sejumlah atraksi maupun program menarik lainnya telah siap ditampilkan pengelola mal atau pusat perbelanjaan.

Seperti diakui Direktur PT Supermal Karawaci, Eddy Halim. Menurut dia, manajemen Supermal Karawaci mulai 6-29 Desember 2019 menghadirkan acara bertajuk Magical Chirstmas Unicorns World Performance. "Setiap akhir pekan di bulan Desember, akan ada live performance dan meet and greet dari Magical Unicorn setiap pukul 15.00 dan 18.00 WIB," ujar Eddy melalui siaran pers.

Menurut Eddy, karakter unicorn sangat disukai anak-anak. "Acara ini akan jadi live show pertama yang digelar di pusat perbelanjaan Indonesia. Seperti yang terlihat, Kids Station penuh dengan anak-anak yang ingin menonton pertunjukan musical unicorns. Tokoh-tokoh animasi My Little Pony, seperti Twilight Sparkle, Rarity, Starlight Glimmer, dan Sweetir Belle, menyapa para penonton," katanya.

Pada pertunjukan, akan ditampilkan soundtrack Little Pony dan lagu-lagu riang gembira khas perayaan Natal ala Hollywood. Pengunjung juga bisa merasakan atmosfer Natal melalui dekorasi mal yang berpadu dengan unicorn, yang memberikan imajinasi keajaiban. Tak ketinggalan spot-spot berfoto dengan tema unicorn.

Selain itu, lanjut Eddy, juga akan ada berbagai macam aktivitas lain, seperti fashion show competition, ballet competition dan coloring competition di setiap minggunya.

Tak hanya itu, Supermal Karawaci juga menghadirkan Santa Claus Ride the Hooverboard Around the Mall. "Rangkaian acara Natal 2019, dimulai hari ini (6 Desember 2019) dengan program CSR dari Supermal Karawaci Peduli Kasih. Ini merupakan program tahunan yang diselenggarakan untuk menggugah para pengunjung mendonasikan sebagian hartanya," ujar Eddy Halim.

Seperti pusat perbelanjaan lain, mal ini juga menyelenggarakan midnight sale. "Kami akan menghadirkan jazz dan Maliq & D'Essentials sebagai hadiah dari Supermal Karawaci untuk pengunjung," katanya. GM Leasing & Retail Dept Supermal Karawaci, Pipih Tjandra, mengatakan midnite sale merupakan program belanja yang menjadi favorit pengunjung. Natal Super Midnight Sale akan digelar pada 21 Desember 2019. Pengunjung akan disajikan diskon menarik sampai dengan 80% serta penawaran menarik lainnya.

"Promo akan berlangsung mulai pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB. Pengunjung yang berbelanja akan berkesempatan masuk ke Cash Cube yang berisikan uang cash puluhan juta rupiah serta voucher tenant yang bekerja sama pada program ini," kata dia. Pipih optimistis program belanja akhir tahun akan meningkatkan jumlah pengunjung dan nilai penjualan para tenant. (Ria/S-5)