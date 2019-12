Rayakan Natal Bersama Doraemon & Friends di PIK Avenue

TERKENAL sejak tahun 1980-an, sosok robot kucing asal Jepang, Doraemon, yang juga karakter film animasi, masih mencuri perhatian banyak kalangan. Atraksi dan tingkah lakunya yang menggemaskan membuat kehadiran Doraemon selalu dinanti baik anak-anak maupun dewasa.

Dalam rangka merayakan dan menyemarakkan liburan Natal dan Tahun Baru, PIK Avenue di Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, menggelar Doraemon Christmas Gadget Town. Gelaran Doraemon Christmas Gadget Town akan berlangsung pada 22 November- 5 Januari 2020.

Selama event berlangsung, para pengunjung PIK Avenue dapat bertemu dengan Doraemon dan para sahabatnya yaitu Nobita, Shizuka, Gian, dan Dorami. Tak hanya itu, pengunjung bisa menyaksikan 30 patung Doraemon dengan berbagai ekspresi yang disebar, flying Doraemon dan Dorami sebesar 5 meter yang terbang di atrium PIK Avenue.

Para pengunjung terutama anak-anak senang melihat dan bermain di Doraemon Inflatable Playland sambil melihat Doraemon raksasa terbesar di Asia Tenggara yang pertama kali di Indonesia bisa disaksikan di PIK Avenue.

Sesuai dengan temanya ‘Gadget Town’, pengunjung juga bisa mencoba secara langsung gadget atau gawai Doraemon seperti Air Cannon, pintu ajaib bahkan masuk ke mesin waktu di kamar Nobita.

Zico Rosano Hansakarya selaku Marcomm Manager PIK Avenue menjelaskan,“Doraemon sudah menjadi sosok yang iconic bagi banyak orang mulai dari anak-anak hingga dewasa. Nah, bertepatan dengan liburan natal dan tahun baru yang menjadi ajang kumpul keluarga, PIK Avenue menghadirkan beraneka ragam kegiatan dan wahana bermain melalui 'Doraemon Christmas Gadget Town”

Zico menjelaskan bahwa pengunjung dapat menikmati Live Show serta Meet and Greet Doraemon and Friends hanya dengan pembelanjaan official merchandise Doraemon senilai Rp 200 ribu di Sedayu One Digital Hub PIK Avenue atau pembelanjaan sebesar Rp500 ribu di Doremon retail area, atrium PIK Avenue.

Zico juga menambahkan, “Tidak hanya aktivitas, area PIK Avenue Mall akan disulap sedemikian rupa dengan konsep Doraemon. Bahkan, Doreamon raksasa setinggi lebih dari 10 meter telah disiapkan untuk memeriahkan dekorasi dan ini adalah yang tertinggi di Asia Tenggara juga pertama di Indonesia.’

“Kami berusaha menawarkan entertainment, experience, dan education untuk memberikan aktivitas liburan yang seru dan momen yang tak terlupakan bagi pengunjung setia PIK Avenue,” paparnya. (OL-09)