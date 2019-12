Marc Hotel Passer Baroe Kemas Tema 'Magic Color Night'

MERAYAKAN malam pergantian tahun 2020 tidak boleh dilewatkan begitu saja. Momen istimewa akhir tahun 2019 harus menjadi istimewa dan pengalaman yang mengesankan.

Bagi mereka yang ingin menikmati malam bergantian tahun di seputar Jakarta bisa kunjungi Marc Hotel Passer Baroe yang mengemas tema ‘Magic Color Night’ bisa menjadi pilihan yang menarik.

Bertempat di Mansion Ballroom dan mengusung tema ‘Magic Color Night’, Marc Hotel Passer Baroe mengadakan New Year Dinner disertai dengan berbagai hiburan menarik dari Soulittle Band, dance performance dari JKT Dancer dan juga aksi Magician.

Yang tak kalah menarik dan sangat menghibur adalah beberapa kegiatan lainnya untuk menambah kemeriahan tahun baru seperti games, door prize, dan juga penampilan cosplay.

“Pada event khusus malam tahun ‘Magic Color Night’ ini, seluruh staff dari Marc Hotel Passer Baroe akan menggunakan dress code yang berhubungan dengan dunia Magical dan full colour untuk menambah kemeriahan dari malam pergantian tahun ini,” jelas Resti Dwi Astuti selaku Director Sales and Marketing Marc Hotel Passer Baroe.

Magic Color Night di Marc Hotel Passer Baroe diselenggarakan pada tanggal 31 Desember 2019, dinner dimulai pada pukul 19.00. Entrance fee untuk New Year Dinner adalah Rp 288,000/pax. Sementara untuk New Years Package (Room+Breakfast+NYE Dinner for 2 persons) adalah Rp 1,358,000/pax.

Marc Hotel Passer Baroe memiliki 328 kamar dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap mulai dari lounge, pool bar, restaurant sampai kolam renang, sauna, spa, serta kelas aerobik juga salon kecantikan.

Kelebihan Marc Hotel Passer Baroe terletak di pusat perbelanjaan terkemuka, Passer Baroe, Jakarta Pusat. Para tamu hotel juga akan mudah untuk akses menuju ke pusat perbelanjaan, restoran, gedung perkantoran, serta tempat-tempat wisata seperti Monumen Nasional, Mesjid Istiqlal, dan Gereja Katedral Jakarta. Marc Hotel Passer Baroe merupakan pilih tepat untuk beristirahat di jantung kota Jakarta.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi: telp. +62 21 50 88 1000, FB : Marc Passer Baru, IG : @marchotelpasserbaroe, dan www.pasarbarumansiongroup.com/marcpasserbaroe. (OL-09)