Film Baru Wong Kar-wai Reunikan Sutradara dan Bintang Bad Genius

Wong Kar-wai bakal memproduseri "One For The Road," film baru yang menyatukan kembali sutradara dan para bintang film "Bad Genius", yang hit di Thailand 2017. Produksinya akan dimulai di New York dan Thailand pada akhir tahun ini.

Film ini merupakan drama pertemanan dan road movie, mengisahkan dua teman lama yang telah berpisah selama bertahun-tahun dan memulai perjalanan akhir mereka ketika mengetahui bahwa salah satu dari mereka menderita kanker stadium akhir. Namun di balik perjalanan tersebut, ada rencana lainnya.

Disutradarai oleh Nattawut (Baz) Poonpiriya, film ini akan diproduksi oleh auteur Wong Kar-wai, yang berbasis di Hong Kong melalui perushaannya, Jet Tone Films. Sementara untuk distribusi secara internasional akan ditangani oleh perusahaan yang berafiliasi dengan Block 2 Distribution.

Skenario ini ditulis oleh Poonpiriya, Nottapon (Kai) Boonprakob, dan Puangsoi Aksornsawang. Sementara pengarah sinematografi diambil alih oleh Phaklao Jiraungkoonkun.

Para pemainnya ialah Thanapob (Tor) Leeratanakachorn, Nattarat (Ice) Noprattayakorn, Violette Wautier, Ploi Horwang, Siraphun (Siang) Wattanajinda, dan Chutimon (Aokbab) Chuengcharoensukying, yang juga mencuat lewat "Bad Genius" dan diakui secara internasional, seperti di Festival Film Macao 2017 dalam Asian Stars: Up Next Awards.

"Kami sangat senang memiliki kesempatan untuk bekerja dengan bakat hebat seperti Baz yang karya sebelumnya, 'Bad Genius' telah membuktikan pendekatannya unik dan kuat dalam bercerita," kata Wong dalam pernyataannya, dikutip dari Variety.

"Setahun bekerja sama dengan grandmaster Wong Kar Wai merupakan kesempatan besar bagi saya untuk keluar dari zona nyaman. Dan menjelajahi wilayah baru sebagai sutradara. Meskipun masih bersandar pada kejujuran pada diri Anda sendiri sebagai manusia," kata Poonpiriya, yang merupakan lulusan sinematografi di Universitas Srinkharinwirot Thailand, dan juga pernah studi di desain grafis di Pratt Institute di New York.

Dia kembali ke Thailand pada 2011 dan bekerja sebagai sutradara video musik sebelum mengarahkan film feature pertamanya bergenre thriller horor "Countdown". Film feature keduanya, juga masih bergenre thriller, "Bad Genius," yang menyorot intrik mencontek saat ujian, menjadi hit di seluruh Asia. Di China, film ini meraup lebih dari $30 juta, menjadikannya film Thailand dengan performa terbaik sepanjang masa di pasaran. (M-1)