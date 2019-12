Novel Karya Paul McCartney Diadaptasi Jadi Animasi di Netflix

PENTOLAN The Beatles, Paul McCartney, tengah berbahagia. Novel ciptaannya berjudul High In The Clouds akan digarap Netflix ke dalam film fitur animasi.

Melansir NME, film animasi High In The Clouds akan disutradarai peraih nominasi Oscar Timothy Reckart oleh rumah produksi Gaumont. Sejumlah lagu-lagu hit The Beatle direncanakan akan mengisi soundtrack film tersebut.

"Kami sangat senang bisa bermitra dengan Netflix, bekerja sama membawa film kita ke khalayak global. Begitu juga dengan tim yang luar biasa, dengan Gaumont," kata McCartney seperti dikutip NME.

Adapun sinopsis film ini mengikuti alur novel ciptaan McCartney, Geoff Dunbar, dan Philip Ardagh. Novel dan film High In The Clouds menceritakan seekor tupai remaja imajinatif bernama Wirral yang memiliki jiwa pemberontak.

Sang tupai kemudian direkrut bergabung ke dalam sebuah kelompok pemberontak remaja yang hidup tinggi di atas awan. Wirral kemudian memusuhi seekor burung hantu, pemimpin tirani bernama Gretsch.

Lebih lanjut McCartney mengaku bersemangat melakukan proyek film animasi ini bersama Netflix. Dia tidak sabar film tersebut bisa segera dirilis dan disaksikan masyarakat luas.

“Saya selalu menyukai film animasi dan ini adalah proyek hasrat yang sangat penting bagi saya. Saya tidak sabar menunggu dunia melihatnya," tandasnya. (OL-2)