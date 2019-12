Archie Yates akan Jadi Tokoh Utama Film Reboot Home Alone

AKTOR cilik pendatang baru, Archie Yates, akan membintangi reboot film Home Alone. Film klasik tersebut akan ditayangkan di platform berlangganan, Disney+.

Melansir E! News, Yates tidak akan memerankan karakter Kevin McCallister yang sebelumnya diperankan Macaulay Culkin di film Home Alone. Sebab, reboot Home Alone akan membentuk karakter baru buat Yates, namun, serupa dengan film klasiknya.

Tidak hanya Yates, kabarnya film ini juga mendapuk aktris Ellie Kemperand dan komedian Rob Delaney berpartisipasi. Hanya saja, mereka bukan berperan sebagai orangtua Yates di film itu. Mereka akan memerankan sosok berbeda yang masih dirahasiakan.

Baca juga: Tahun Depan, Genflix akan Buat Running Man Versi Indonesia

Kabar reboot Home Alone sebelumnya dilontarkan CEO Disney Bob Iger, Agustus lalu. Dia menyebut, film ini akan segera digarap platform streaming berbayar Disney+ dengan Dan Mazer sebagai sutradaranya.

Selain Home Alone, Disney+ juga berencana me-reboot beberapa film klasik lainnya. Seperti Night at the Museum, Diary of a Wimpy Kid, Cheaper by the Dozen, dan Lizzie McGuire. (OL-2)