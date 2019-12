Indeks Kemampuan Bahasa Inggris Orang Indonesia Nomor 61

EF Education First merilis laporan hasil penelitian EF English Proficiency Index (EF EPI) edisi ke-9 tahun 2019 atau kajian yang mengukur tingkat kemahiran berbahasa Inggris orang dewasa dari 100 negara dan wilayah di dunia.

Laporan tersebut disusun berdasarkan analisa data dari hasil tes bahasa Inggris yang dilakukan oleh 2,3 juta peserta yang berpartisipasi melalui tes online EF Standard English Test (EFSET).

EF Standard English Test (EF SET) adalah tes bahasa Inggris adaptif yang didesain oleh para ahli untuk mengetahui kemampuan bahasa Inggris sebagaimana tes-tes lainnya seperti TOEIC, TOEFL atau IELTS.

Semua konten tes pada EF SET telah diuji sebelumnya pada ratusan ribu pelajar internasional selama bertahun-tahun, di semua tingkat Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), panduan yang digunakan untuk menjelaskan pencapaian pelajar bahasa asing yang dikembangkan, disetujui oleh Dewan Eropa dan diakui sebagai standar internasional.

Laporan EF EPI edisi ke-9/2019 menunjukkan rata-rata skor kecakapan bahasa Inggris di seluruh dunia tetap stabil. Ada empat negara yang mengalami penurunan signifikan.

Namun, skor di 11 negara meningkat secara siginifikan atau naik lebih dari dua poin dan ada lebih banyak negara yang kini masuk ke dalam tingkat kecakapan ‘Sangat Tinggi’ dibandingkan tahun sebelumnya.

Dr. Minh Tran, Executive Director of Academic Affairs & Partnership EF Education First memaparkan beberapa temuan EF EPI edisi ke-9 tahun 2019.

“Secara umum, jumlah peserta yang mengikuti EF Standard English Test (EFSET) tahun ini naik 77% dibandingkan tahun lalu, ada delapan negara partisipan baru yakni Bahrain, Pantai Gading, Kenya, Kirgizstan, Maladewa, Nepal, Paraguay, dan Sudan, serta hubungan antara kecakapan bahasa Inggris, keterlibatan internasional dan konektivitas global,” ungkap Minh di Jakarta, Rabu (11/12).

Indonesia menduduki peringkat ke-61 dengan penurunan skor dari 51.58 pada tahun 2018 menjadi 50.06 pada 2019.

Indonesia masih di bawah nilai rata-rata kecakapan bahasa Inggris kawasan Asia (53.00) atau peringkat ke-5 di bawah negara ASEAN lainnya seperti Singapura dengan skor (66.82), Filipina (60.04), dan Malaysia (58.55) di tingkat kecakapan sangat tinggi, serta Vietnam (51.57) di tingkat kecakapan menengah.

Sementara itu, peningkatan skor kemampuan bahasa Inggris signifikan terjadi di beberapa wilayah di Indonesia seperti Yogyakarta yang menggungguli 23 provinsi lainnya di Indonesia, serta Bandung.

Atas pencapaian ini, EF Education First akan menganugerahi predikat Best Region dan Most Improved Region kepada Daerah Istimewa Yogyakarta dan Best City kepada Kota Bandung melalui penghargaan EF EPI Best Awards 2019.

Sesuai dengan misi EF Education First, yaitu Membuka Dunia Melalui Pendidikan, EF EPI menjadi salah satu upaya EF untuk turut berkontribusi dalam meningkatkan kecakapan bahasa Inggris di berbagai negara.

Saat ini EF EPI telah menjadi instrumen pengukuran terpercaya dengan data dan analisa komprehensif, yang mempublikasikan urutan atau ranking 100 negara di dunia berdasarkan tingkat kemahiran berbahasa Inggris di setiap negara.

Upaya EF lainnya adalah melalui program sosialisasi EF SET yang akan diimplementasikan mulai awal tahun 2020 di sekolah-sekolah menengah atas dan kejuruan di Indonesia.

Dengan menyosialisasikan EF SET, EF akan membantu para siswa untuk mengetahui level kemahiran sekaligus meningkatkan kemampuan bahasa Inggris mulai dari tingkat pemula hingga tingkat lanjut.

Kemahiran berbahasa Inggris memiliki korelasi dengan penghasilan individu yang diukur berdasarkan pendapatan per kapita negara-negara yang berpartisipasi pada EF EPI. Semakin tinggi tingkat kemampuan Bahasa Inggris suatu negara, maka semakin besar pula rata-rata pendapatan penduduk di negara tersebut.

Dalam beberapa dekade terakhir, Asia telah menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi global, dipelopori oleh para pemimpin yang membangun hubungan internasional dan mendirikan perusahaan-perusahaan multinasional.

Hal ini juga diiringi dengan adanya transisi dalam industri di era revolusi industri keempat yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga mendorong kebutuhan akan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas, salah satunya memiliki kemampuan bahasa Inggris yang lebih baik.

“Memiliki kemahiran berbahasa Inggris akan memberikan peluang bagi kita untuk mengakses berbagai ide, studi kasus, koneksi atau jaringan yang lebih luas," jelas Minh.

"Selain itu, kemampuan ini juga memungkinkan setiap orang untuk mengejar peluang karir lainnya sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam perekonomian atau kehidupan individu itu sendiri,” tutup Minh. (OL-09)